Шведский волонтер получил ранения во время атаки российского дрона в Полтавской области

Шведский волонтер получил ранение в результате атаки российского беспилотника во время гуманитарной миссии в Украине. Несмотря на этот инцидент, представители благотворительной организации Send to Ukraine заявили, что продолжат помогать украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет шведское издание Sweden Herald со ссылкой на агентство TT.

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По словам соучредительницы организации Кристины Лейвик, инцидент произошел после завершения доставки гуманитарной помощи. Группа волонтеров остановилась на автозаправочной станции в Полтавской области, когда рядом с их автомобилем взорвался российский беспилотник.

В результате атаки шведский волонтер получил легкие осколочные ранения. Ему должны оказать медицинскую помощь.

"Мы рассматриваем это как провокацию со стороны России. Совершенно недопустимо, что гражданские лица получают ранения, и это противоречит законам войны", - заявила Лейвик.

По её словам, участники гуманитарной миссии осознавали риски работы в Украине, однако этот удар было практически невозможно предвидеть.

"Так каждый день живут украинцы. У нас есть меры безопасности, но это нападение было трудно предвидеть", - сказала она.

Волонтеры не планируют прекращать миссии

Несмотря на нападение, гуманитарная организация не намерена сворачивать свою деятельность. После инцидента группа отправилась в западную часть Украины, где проведет итоговый инструктаж перед возвращением в Швецию.

Как отметила Кристина Лейвик, это была уже 31-я гуманитарная миссия организации с начала полномасштабного вторжения России.

Она подчеркнула, что нападение только усилило мотивацию команды продолжать поддержку Украины.

"Наша задача - показать людям в Швеции, каким рискам ежедневно подвергаются украинцы ради нашей свободы и безопасности", - подчеркнула соучредительница организации.

По словам Лейвик, гуманитарные миссии осуществляются при поддержке многочисленных благотворителей, которые предоставляют финансовую помощь, транспорт и необходимое снаряжение.

Что предшествовало этому?

В течение 3 июля российские захватчики несколько раз атаковали АЗС в Лубенском районе Полтавской области.

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