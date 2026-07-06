Шведський волонтер зазнав поранень під час атаки російського дрона на Полтавщині

Шведський волонтер отримав поранення внаслідок атаки російського безпілотника під час гуманітарної місії в Україні. Попри інцидент, представники благодійної організації Send to Ukraine заявили, що продовжать допомагати українцям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє шведське видання Sweden Herald із посиланням на агентство TT.

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За словами співзасновниці організації Крістіни Лейвік, інцидент стався після завершення доставки гуманітарної допомоги. Група волонтерів зупинилася на автозаправній станції в Полтавській області, коли поруч із їхнім автомобілем вибухнув російський безпілотник.

Унаслідок атаки шведський волонтер дістав легкі осколкові поранення. Йому мають надати медичну допомогу.

"Ми розглядаємо це як провокацію з боку Росії. Абсолютно неприйнятно, що цивільні люди зазнають поранень, і це суперечить законам війни", – заявила Лейвік.

За її словами, учасники гуманітарної місії усвідомлювали ризики роботи в Україні, однак цей удар було майже неможливо передбачити.

"Так щодня живуть українці. Ми маємо заходи безпеки, але цей напад було важко передбачити", – сказала вона.

Волонтери не планують припиняти місії

Попри атаку, гуманітарна організація не має наміру згортати свою діяльність. Після інциденту група вирушила до західної частини України, де проведе підсумковий інструктаж перед поверненням до Швеції.

Як зазначила Крістіна Лейвік, це була вже 31-ша гуманітарна місія організації від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Вона наголосила, що напад лише посилив мотивацію команди продовжувати підтримку України.

"Наше завдання - показати людям у Швеції, на які ризики щодня наражаються українці заради нашої свободи та безпеки", – підкреслила співзасновниця організації.

За словами Лейвік, гуманітарні місії здійснюються за підтримки численних благодійників, які надають фінансову допомогу, транспорт і необхідне спорядження.

Що передувало?

Протягом 3 липня російські загарбники декілька разів атакували АЗС у Лубенському районі Полтавської області.

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