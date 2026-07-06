22-летний доброволец из Новой Зеландии погиб, защищая Украину, - СМИ

22-летний доброволец из Новой Зеландии Сэм Гейнс погиб, защищая Украину от российской агрессии. О его смерти, произошедшей ещё в 2025 году, стало известно только сейчас.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет NZ Herald.

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Сэм Гейнс был родом из пригорода Окленда - Норт-Шора. В начале 2025 года он покинул Новую Зеландию, сообщив родным, что едет в Польшу работать в сфере разведки. На самом деле мужчина пересек украинскую границу и через несколько месяцев вступил в Международный батальон бригады "Азов", где служил в штурмовом подразделении специального назначения "Альфа-2".

Только в августе 2025 года он сообщил родителям, что воюет на востоке Украины.

Впоследствии подразделение, в котором служил новозеландец, выполняло боевую задачу по освобождению села Золотой Колодезь в Донецкой области. Во время боя в подвале заброшенного здания украинские военные столкнулись с российскими оккупантами. В перестрелке Сэм Гейнс и один из его сослуживцев погибли.

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Поскольку доброволец въехал в Украину по британскому паспорту, официальное сообщение о его гибели властям Новой Зеландии сначала не поступило. Из-за этого о смерти бойца долгое время знал лишь узкий круг его близких.

Сема Гейнса похоронили в январе 2026 года. После этого его родители и сестра посетили Украину, где получили государственные и военные награды, которыми защитника посмертно отметили за храбрость, в частности награду, присужденную указом президента Украины Владимира Зеленского.

По данным издания, Сэм Гейнс стал шестым гражданином Новой Зеландии, чья гибель в Украине была официально подтверждена с начала полномасштабного российского вторжения.

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