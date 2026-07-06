22-річний доброволець із Нової Зеландії загинув, захищаючи Україну, - ЗМІ
22-річний доброволець із Нової Зеландії Сем Гейнс загинув, захищаючи Україну від російської агресії. Про його смерть, яка сталася ще у 2025 році, стало відомо лише зараз.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише NZ Herald.
Сем Гейнс був родом із передмістя Окленда – Норт-Шора. На початку 2025 року він залишив Нову Зеландію, повідомивши рідним, що їде до Польщі працювати у сфері розвідки. Насправді чоловік перетнув український кордон і через кілька місяців вступив до Інтернаціонального батальйону бригади "Азов", де служив у штурмовому підрозділі спеціального призначення "Альфа-2".
Лише в серпні 2025 року він повідомив батькам, що воює на сході України.
Згодом підрозділ, у якому служив новозеландець, виконував бойове завдання зі звільнення села Золотий Колодязь у Донецькій області. Під час бою в підвалі покинутої будівлі українські військові зіткнулися з російськими окупантами. У перестрілці Сем Гейнс та один із його побратимів загинули.
Оскільки доброволець в'їхав до України за британським паспортом, офіційне повідомлення про його загибель до влади Нової Зеландії спочатку не надійшло. Через це про смерть бійця тривалий час знало лише вузьке коло його близьких.
Поховали Сема Гейнса у січні 2026 року. Після цього його батьки та сестра відвідали Україну, де отримали державні та військові нагороди, якими захисника посмертно відзначили за хоробрість, зокрема нагороду, присуджену указом Президента України Володимира Зеленського.
За даними видання, Сем Гейнс став шостим громадянином Нової Зеландії, чию загибель в Україні офіційно підтвердили від початку повномасштабного російського вторгнення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль