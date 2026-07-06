Европа должна усилить способность Украины защищать свой народ, - президент ПАСЕ Байр

Председатель ПАСЕ Петра Байр после очередной российской атаки на Киев призвала Европу укрепить способность Украины защищать своих граждан и привлечь Россию к ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление она опубликовала в социальной сети X.

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"Россия вновь нанесла удар по столице Украины Киеву всего через несколько дней после предыдущих смертоносных атак. Умышленное нацеливание на гражданское население не демонстрирует силу - оно лишь усугубляет страдания и подрывает уважение к международному праву", - подчеркнула Байр.

Председатель ПАСЕ подчеркнула, что Европа должна действовать сообща в ответ на российскую агрессию.

"Европа должна оставаться единой, обеспечить привлечение виновных к ответственности и укрепить способность Украины защищать свой народ", - заявила она.

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Массированный удар РФ по Киеву и Киевской области 6 июля

Россия осуществила массированную комбинированную атаку, применив баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники. Основной удар пришелся на Киев:

в столице зафиксированы многочисленные попадания и падения обломков, повреждены жилые многоэтажки, административные здания, гражданская инфраструктура и автомобили, возникли масштабные пожары;

По состоянию на 6 июля в столице сообщалось о 12 погибших и более 50 пострадавших, спасатели продолжали разбор завалов.

В Киевской области больше всего пострадали населенные пункты Бучанского района, в частности Вишневое. Повреждены жилые дома, предприятия и другая гражданская инфраструктура:

Погибли пять человек, ещё как минимум 26 получили ранения.

В Вишневом эвакуировали более 500 человек из-за угрозы повторной детонации боеприпасов.

Из-за атаки возникли временные перебои с электроснабжением в нескольких регионах Украины и изменения в работе транспорта в Киеве.