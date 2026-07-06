Європа має посилити здатність України захищати свій народ, - президентка ПАРЕ Байр
Президентка ПАРЄ Петра Байр після чергової російської атаки на Київ закликала Європу зміцнити здатність України захищати своїх громадян та притягнути Росію до відповідальності.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву вона опублікувала у соцмережі X.
"Росія знову завдала удару по столиці України Києву лише через кілька днів після попередніх смертоносних атак. Навмисне націлювання на цивільне населення не демонструє силу - воно лише поглиблює страждання та підриває повагу до міжнародного права", - наголосила Байр.
Президентка ПАРЄ підкреслила, що Європа має діяти спільно у відповідь на російську агресію.
"Європа повинна залишатися єдиною, забезпечити притягнення винних до відповідальності та посилити здатність України захищати свій народ", - заявила вона.
Масований удар РФ по Києву та Київській області 6 липня
Росія здійснила масовану комбіновану атаку, застосувавши балістичні й крилаті ракети та ударні безпілотники. Основний удар припав на Київ:
- у столиці зафіксовано численні влучання та падіння уламків, пошкоджені житлові багатоповерхівки, адміністративні будівлі, цивільна інфраструктура й автомобілі, виникли масштабні пожежі;
- Станом на день 6 липня у столиці повідомляли про 12 загиблих та понад 50 постраждалих, рятувальники продовжували розбір завалів.
У Київській області найбільше постраждали населені пункти Бучанського району, зокрема Вишневе. Пошкоджено житлові будинки, підприємства та іншу цивільну інфраструктуру:
- загинули п'ятеро людей, ще щонайменше 26 дістали поранення.
- у Вишневому евакуювали понад 500 людей через загрозу повторної детонації боєприпасів.
Через атаку були тимчасові перебої з електропостачанням у кількох регіонах України та зміни в роботі транспорту в Києві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль