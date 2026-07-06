В Естонії закликали посилити тиск на Росію після масованої атаки на Україну

Після чергової масованої російської атаки на українські міста міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна закликав міжнародних партнерів посилити політичний, економічний та військовий тиск на Росію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава естонської дипломатії написав у соцмережі X.

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"Росія не змінить свого курсу, якщо її не змусять цього зробити. Лише постійний тиск може змінити розрахунки Кремля. Більше політичного тиску, більше економічного тиску та більше військової підтримки України. Росія повинна зрозуміти, що її стратегія провалилася і що відповідальності не уникнути", – наголосив Цахкна.

Необхідно стримати російську агресію

На масовані російські удари по Україні також відреагувало Міністерство оборони Естонії.

У відомстві заявили, що міжнародна спільнота має діяти спільно для стримування російської агресії та досягнення справедливого миру.

"Ми повинні об’єднатися, щоб стримати російську агресію та забезпечити справедливий і тривалий мир для України", – йдеться у заяві естонського оборонного відомства, оприлюдненій у соцмережі X.

Заяви естонських посадовців пролунали після чергової масованої атаки Росії на Україну, внаслідок якої були пошкоджені цивільні об'єкти та загинули й постраждали мирні жителі.

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Масований удар РФ по Києву та Київській області 6 липня

Росія здійснила масовану комбіновану атаку, застосувавши балістичні й крилаті ракети та ударні безпілотники. Основний удар припав на Київ:

у столиці зафіксовано численні влучання та падіння уламків, пошкоджені житлові багатоповерхівки, адміністративні будівлі, цивільна інфраструктура й автомобілі, виникли масштабні пожежі;

Станом на день 6 липня у столиці повідомляли про 12 загиблих та понад 50 постраждалих, рятувальники продовжували розбір завалів.

У Київській області найбільше постраждали населені пункти Бучанського району, зокрема Вишневе. Пошкоджено житлові будинки, підприємства та іншу цивільну інфраструктуру:

загинули п'ятеро людей, ще щонайменше 26 дістали поранення.

у Вишневому евакуювали понад 500 людей через загрозу повторної детонації боєприпасів.

Через атаку були тимчасові перебої з електропостачанням у кількох регіонах України та зміни в роботі транспорту в Києві.

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