В Эстонии призвали усилить давление на Россию после массированной атаки на Украину

После очередной массированной российской атаки на украинские города министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал международных партнеров усилить политическое, экономическое и военное давление на Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава эстонской дипломатии написал в социальной сети X.

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"Россия не изменит своего курса, если её не заставят это сделать. Только постоянное давление может изменить расчеты Кремля. Больше политического давления, больше экономического давления и больше военной поддержки Украины. Россия должна понять, что её стратегия провалилась и что ответственности не избежать", - подчеркнул Цахкна.

Необходимо сдержать российскую агрессию

На массированные российские удары по Украине также отреагировало Министерство обороны Эстонии.

В ведомстве заявили, что международное сообщество должно действовать сообща для сдерживания российской агрессии и достижения справедливого мира.

"Мы должны объединиться, чтобы сдержать российскую агрессию и обеспечить справедливый и прочный мир для Украины", - говорится в заявлении эстонского оборонного ведомства, опубликованном в социальной сети X.

Заявления эстонских чиновников прозвучали после очередной массированной атаки России на Украину, в результате которой были повреждены гражданские объекты, а также погибли и пострадали мирные жители.

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Массированный удар РФ по Киеву и Киевской области 6 июля

Россия осуществила массированную комбинированную атаку, применив баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники. Основной удар пришелся на Киев:

в столице зафиксированы многочисленные попадания и падение обломков, повреждены жилые многоэтажки, административные здания, гражданская инфраструктура и автомобили, возникли масштабные пожары;

По состоянию на 6 июля в столице сообщалось о 12 погибших и более 50 пострадавших, спасатели продолжали разбор завалов.

В Киевской области больше всего пострадали населенные пункты Бучанского района, в частности Вишневое. Повреждены жилые дома, предприятия и другая гражданская инфраструктура:

Погибли пять человек, ещё как минимум 26 получили ранения.

В Вишневом эвакуировали более 500 человек из-за угрозы повторной детонации боеприпасов.

Из-за атаки возникли временные перебои с электроснабжением в нескольких регионах Украины и изменения в работе транспорта в Киеве.

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