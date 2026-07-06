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Разведка США помогает Украине обходить российскую ПВО во время ударов по НПЗ, - FT

Украина использует разведданные США для нанесения ударов по НПЗ России

Разведка Соединенных Штатов помогает Украине прокладывать маршруты для беспилотников и обходить российскую ПВО во время ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

Об этом изданию Financial Times сообщили неназванные украинские чиновники, передает Цензор.НЕТ.

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Масштабная стратегическая операция Украины

Так, с начала 2026 года российские НПЗ подвергались ударам как минимум 194 раза - это в 11 раз больше, чем за тот же период предыдущего года.

Данные Министерства обороны России свидетельствуют, что за первые шесть месяцев 2026 года над территорией России и оккупированными территориями Украины якобы перехватили не менее 63 933 беспилотника.

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  • Половина всех заявленных перехватов произошла в течение последних двух месяцев: Россия сообщила о сбивании 14 195 дронов в мае и 17 832 — в июне. Для сравнения: согласно данным, ежемесячные показатели за январь и февраль не превышали 6 000.

Аналитики добавляют, что украинская дронная кампания стала более успешной, поскольку Украина производит больше беспилотников и лучше ими управляет.

Усиление топливного кризиса в РФ

"Украинская воздушная кампания эволюционировала от узконаправленных ударов по нефтяной инфраструктуре к масштабной стратегической операции по разрушению энергетической, логистической, промышленной и экспортной систем РФ. Воздушные силы и дальнобойные подразделения Украины в течение первой половины 2026 года наносят беспрецедентные по масштабу удары по стратегической энергетической инфраструктуре РФ. Эта интенсифицированная кампания с применением беспилотников уже спровоцировала самый глубокий топливный кризис в России за последние десятилетия", — говорится в материале.

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Автор: 

НПЗ (583) россия (98184) США (29664) внешняя разведка (419) дроны (7542)
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Топ комментарии
+1
Про це виданню Financial Times https://www.ft.com/content/13687b48-9e54-44a1-bd4d-600bbc052baf?syn-25a6b1a6=1 повідомили неназвані українські чиновники, Джерело: https://censor.net/ua/n4012030 - розстріляти сук = Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди.
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06.07.2026 16:39 Ответить
+1
ще гірше нарід який виходить на "протести " за грошенята.
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06.07.2026 16:41 Ответить
+1
Розвідка США допомагає нафтопереробній промисловості США
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06.07.2026 16:44 Ответить

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