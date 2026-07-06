Разведка США помогает Украине обходить российскую ПВО во время ударов по НПЗ, - FT

Разведка Соединенных Штатов помогает Украине прокладывать маршруты для беспилотников и обходить российскую ПВО во время ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

Об этом изданию Financial Times сообщили неназванные украинские чиновники, передает Цензор.НЕТ.

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Масштабная стратегическая операция Украины

Так, с начала 2026 года российские НПЗ подвергались ударам как минимум 194 раза - это в 11 раз больше, чем за тот же период предыдущего года.

Данные Министерства обороны России свидетельствуют, что за первые шесть месяцев 2026 года над территорией России и оккупированными территориями Украины якобы перехватили не менее 63 933 беспилотника.

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Половина всех заявленных перехватов произошла в течение последних двух месяцев: Россия сообщила о сбивании 14 195 дронов в мае и 17 832 — в июне. Для сравнения: согласно данным, ежемесячные показатели за январь и февраль не превышали 6 000.

Аналитики добавляют, что украинская дронная кампания стала более успешной, поскольку Украина производит больше беспилотников и лучше ими управляет.

Усиление топливного кризиса в РФ

"Украинская воздушная кампания эволюционировала от узконаправленных ударов по нефтяной инфраструктуре к масштабной стратегической операции по разрушению энергетической, логистической, промышленной и экспортной систем РФ. Воздушные силы и дальнобойные подразделения Украины в течение первой половины 2026 года наносят беспрецедентные по масштабу удары по стратегической энергетической инфраструктуре РФ. Эта интенсифицированная кампания с применением беспилотников уже спровоцировала самый глубокий топливный кризис в России за последние десятилетия", — говорится в материале.

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