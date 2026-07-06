Последний из 11 крупнейших производителей бензина в России: поражен Омский НПЗ, - Генштаб ВСУ
В Силах обороны подтвердили поражение Омского нефтеперерабатывающего завода, расположенного на расстоянии почти 2 500 км от государственной границы Украины.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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Там подчеркнули, что Омский НПЗ - это последний из 11 крупнейших производителей бензина в России, который был поражен украинскими защитниками.
"Он является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием в РФ (более 21 млн тонн в год) и специализируется на выпуске широкого спектра топлива, смазок и нефтехимической продукции. Завод имеет один из самых высоких показателей глубины переработки нефти в РФ (около 99%).
НПЗ выпускает высокооктановые автомобильные бензины (АИ-92, АИ-95, G-Drive 100), дизельное топливо класса "Евро-5", авиационный керосин (марок ТС-1 и РТ). Также является производителем бензола, параксилола и ортоксилола, специализированной продукции и смазочных материалов, сырья для технического углерода, моторных и промышленных масел", - говорится в сообщении.
Также предприятие обеспечивает российскую оккупационную армию.
"На территории зафиксировано попадание с последующим пожаром, степень повреждений уточняется. По предварительной информации, поражена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-11 проектной мощностью 8,4 млн тонн нефти в год", - сообщили в Генштабе ВСУ.
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Ранее в соцсетях сообщали об атаке БПЛА на российский Омск.
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