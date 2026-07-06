Останній з 11-ти найбільших виробників бензину у Росії: Уражено Омський НПЗ, - Генштаб ЗСУ
У Силах оборони підтвердили ураження Омського нафтопереробного заводу, що знаходиться на відстані майже 2 500 км від державного кордону України.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Там наголосили, що Омський НПЗ - це останній з 11-ти найбільших виробників бензину в Росії, який було уражено українськими захисниками.
"Він є найпотужнішим нафтопереробним підприємством у рф ( понад 21 млн тонн на рік) та спеціалізується на випуску широкого спектру пального, мастил та нафтохімічної продукції. Завод має один із найвищих показників глибини переробки нафти у рф (близько 99%).
НПЗ випускає високооктанові автомобільні бензини (АІ-92, АІ-95, G-Drive 100), дизельне пальне класу "Євро-5", авіаційний гас (марок ТС-1 та РТ). Є також виробником бензолу, параксилолу та ортоксилолу, спеціалізованої продукції та мастил, сировини для технічного вуглецю, моторних та індустріальних олив", - йдеться в повідомленні.
Також підприємство забезпечує російську окупаційну армію.
"На території зафіксовано влучання з подальшою пожежею, ступінь пошкоджень уточнюється. За попередньою інформацією уражено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-11 проектною потужністю 8,4 млн тонн нафти на рік", - розповіли у Генштабі ЗСУ.
Що передувало?
Раніше у соцмережах повідомляли про атаку БпЛА на російський Омськ.
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