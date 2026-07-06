Останній з 11-ти найбільших виробників бензину у Росії: Уражено Омський НПЗ, - Генштаб ЗСУ

У Силах оборони підтвердили ураження Омського нафтопереробного заводу, що знаходиться на відстані майже 2 500 км від державного кордону України.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Там наголосили, що Омський НПЗ - це останній з 11-ти найбільших виробників бензину в Росії, який було уражено українськими захисниками.

"Він є найпотужнішим нафтопереробним підприємством у рф ( понад 21 млн тонн на рік) та спеціалізується на випуску широкого спектру пального, мастил та нафтохімічної продукції. Завод має один із найвищих показників глибини переробки нафти у рф (близько 99%).



НПЗ випускає високооктанові автомобільні бензини (АІ-92, АІ-95, G-Drive 100), дизельне пальне класу "Євро-5", авіаційний гас (марок ТС-1 та РТ). Є також виробником бензолу, параксилолу та ортоксилолу, спеціалізованої продукції та мастил, сировини для технічного вуглецю, моторних та індустріальних олив", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вже виведено з ладу 42,74% від загальної проєктної потужності нафтопереробки РФ, - Генштаб. ІНФОГРАФІКА

Також підприємство забезпечує російську окупаційну армію.

"На території зафіксовано влучання з подальшою пожежею, ступінь пошкоджень уточнюється. За попередньою інформацією уражено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-11 проектною потужністю 8,4 млн тонн нафти на рік", - розповіли у Генштабі ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ уразила стратегічні об’єкти РФ: палаючі НПЗ, знищені резервуари й ангари

Що передувало?

Раніше у соцмережах повідомляли про атаку БпЛА на російський Омськ.

Читайте: Уражено аеродром "Гвардійське" в окупованому Криму, ворожі склади боєприпасів та мости на ТОТ, - Генштаб