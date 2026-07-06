Дрони атакують Омськ: ймовірно, горить найбільший в РФ НПЗ (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вдень 6 липня 2026 року безпілотники атакують російський Омськ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Exilenova+".

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Перші деталі

"Омськ, горить найбільший в рф НПЗ після втручання українських санкцій", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації щодо атаки на ворожий НПЗ на цю мить не відомо.

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Оновлена інформація

Як згодом повідомив губернатор Омської області РФ Віталій Хоценко, російська ППО начебто продовжує відбивати атаку в Омській області.

"Кільком безпілотникам вдалося досягти Північного промислового вузла Омська", - повідомив губернатор.







