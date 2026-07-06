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Новини Атака дронів на регіони РФ Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Дрони атакують Омськ: ймовірно, горить найбільший в РФ НПЗ (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вдень 6 липня 2026 року безпілотники атакують російський Омськ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Exilenova+".

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Перші деталі

"Омськ, горить найбільший в рф НПЗ після втручання українських санкцій", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації щодо атаки на ворожий НПЗ на цю мить не відомо.

Дрон атакує омськ

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Оновлена інформація

Як згодом повідомив губернатор Омської області РФ Віталій Хоценко, російська ППО начебто продовжує відбивати атаку в Омській області.

"Кільком безпілотникам вдалося досягти Північного промислового вузла Омська", - повідомив губернатор.

горить нпз в омську

горить нпз в омську
горить нпз в омську

Автор: 

НПЗ (1084) Удари по РФ (1088) Омськ (1)
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Топ коментарі
+29
Це дуже хороша новина
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06.07.2026 14:25 Відповісти
+25
Слава ЗСУ!
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06.07.2026 14:26 Відповісти
+25
Дорогі хлопчики,ще Хрест! Ямальський Хрест! Дякую.
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06.07.2026 14:28 Відповісти

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