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Дроны атакуют Омск: вероятно, горит самый большой в РФ НПЗ (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Днём 6 июля 2026 года беспилотники атакуют российский Омск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Exilenova+".

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Первые подробности

"Омск, горит крупнейший в РФ НПЗ после введения украинских санкций", - говорится в сообщении.

Более подробной информации об атаке на вражеский НПЗ на данный момент нет.

Дрон атакует Омск

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Обновленная информация

Как позже сообщил губернатор Омской области РФ Виталий Хоценко, российское ПВО вроде бы продолжает отбивать атаку в Омской области.

"Нескольким беспилотникам удалось достичь Северного промышленного узла Омска", - сообщил губернатор.

горить нпз в омську

горить нпз в омську
горить нпз в омську

Автор: 

НПЗ (583) Удары по РФ (1081) Омск (1)
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Топ комментарии
+28
Це дуже хороша новина
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06.07.2026 14:25 Ответить
+24
Слава ЗСУ!
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06.07.2026 14:26 Ответить
+23
Дорогі хлопчики,ще Хрест! Ямальський Хрест! Дякую.
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06.07.2026 14:28 Ответить

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