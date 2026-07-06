Дроны атакуют Омск: вероятно, горит самый большой в РФ НПЗ (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Днём 6 июля 2026 года беспилотники атакуют российский Омск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Exilenova+".
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Первые подробности
"Омск, горит крупнейший в РФ НПЗ после введения украинских санкций", - говорится в сообщении.
Более подробной информации об атаке на вражеский НПЗ на данный момент нет.
Обновленная информация
Как позже сообщил губернатор Омской области РФ Виталий Хоценко, российское ПВО вроде бы продолжает отбивать атаку в Омской области.
"Нескольким беспилотникам удалось достичь Северного промышленного узла Омска", - сообщил губернатор.
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