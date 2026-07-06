Дроны атакуют Омск: вероятно, горит самый большой в РФ НПЗ (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Днём 6 июля 2026 года беспилотники атакуют российский Омск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Exilenova+".

Внимание! Ненормативная лексика!

Первые подробности

"Омск, горит крупнейший в РФ НПЗ после введения украинских санкций", - говорится в сообщении.

Более подробной информации об атаке на вражеский НПЗ на данный момент нет.

Читайте также: Поражены НПЗ в Ярославле и Слободке, топливный терминал в Керчи и ряд военных объектов РФ, - Генштаб

Обновленная информация

Как позже сообщил губернатор Омской области РФ Виталий Хоценко, российское ПВО вроде бы продолжает отбивать атаку в Омской области.

"Нескольким беспилотникам удалось достичь Северного промышленного узла Омска", - сообщил губернатор.







