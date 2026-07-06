В Раде предлагают официально утвердить Духовный гимн Украины: среди инициаторов - 61 народный депутат

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления № 15383 "О духовном гимне Украины", инициаторами которого выступили 61 народный депутат, представляющие шесть различных парламентских фракций и групп.

Законопроект опубликован на сайте Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ.

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Под инициативой подписались депутаты от следующих фракций и групп:

"Слуга народа";

ВО "Батькивщина";

"Голос";

Группа "Платформа за жизнь и мир" (бывшая ОПзЖ);

Группа "Доверие";

Группа "За будущее" и внефракционные депутаты.

В качестве основы для духовного гимна выбран классический вариант "Молитвы за Украину" ("Боже великий, единый") на музыку Николая Лысенко и слова Александра Кониского в адаптированной редакции Александра Кошица.

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Регламент: где и когда будут петь Духовный гимн

Согласно тексту проекта постановления, Духовный гимн получит определенную сферу официального применения. В частности, его исполнение разрешается и рекомендуется во время:

Мероприятий в Национальный день молитвы, а также на официальных мероприятиях с участием Президента, Кабмина, Верховной Рады и других органов власти;

Государственных мемориальных, траурных, памятных церемоний и во время открытия памятников;

Межконфессиональных религиозных мероприятий общегосударственного масштаба;

Торжественных мероприятий органов местного самоуправления, образовательных и культурных учреждений, общественных организаций;

Официальных линеек и мероприятий с участием Вооруженных Сил Украины и других законных воинских формирований;

Физкультурно-спортивных соревнований всех уровней.

Обязательно его будут исполнять во время мероприятий общегосударственного значения после Государственного гимна Украины, а также в дальнейшем будут исполнять на заседаниях Верховной Рады в Национальный день молитвы — 24 февраля.

Постановление официально вступит в силу уже на следующий день после его публикации в правительственной прессе.

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