В Раде предлагают официально утвердить Духовный гимн Украины: среди инициаторов - 61 народный депутат
В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления № 15383 "О духовном гимне Украины", инициаторами которого выступили 61 народный депутат, представляющие шесть различных парламентских фракций и групп.
Законопроект опубликован на сайте Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ.
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Под инициативой подписались депутаты от следующих фракций и групп:
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"Слуга народа";
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ВО "Батькивщина";
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"Голос";
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Группа "Платформа за жизнь и мир" (бывшая ОПзЖ);
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Группа "Доверие";
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Группа "За будущее" и внефракционные депутаты.
В качестве основы для духовного гимна выбран классический вариант "Молитвы за Украину" ("Боже великий, единый") на музыку Николая Лысенко и слова Александра Кониского в адаптированной редакции Александра Кошица.
Регламент: где и когда будут петь Духовный гимн
Согласно тексту проекта постановления, Духовный гимн получит определенную сферу официального применения. В частности, его исполнение разрешается и рекомендуется во время:
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Мероприятий в Национальный день молитвы, а также на официальных мероприятиях с участием Президента, Кабмина, Верховной Рады и других органов власти;
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Государственных мемориальных, траурных, памятных церемоний и во время открытия памятников;
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Межконфессиональных религиозных мероприятий общегосударственного масштаба;
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Торжественных мероприятий органов местного самоуправления, образовательных и культурных учреждений, общественных организаций;
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Официальных линеек и мероприятий с участием Вооруженных Сил Украины и других законных воинских формирований;
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Физкультурно-спортивных соревнований всех уровней.
Обязательно его будут исполнять во время мероприятий общегосударственного значения после Государственного гимна Украины, а также в дальнейшем будут исполнять на заседаниях Верховной Рады в Национальный день молитвы — 24 февраля.
Постановление официально вступит в силу уже на следующий день после его публикации в правительственной прессе.
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Це теж надважливо, особливо коли ракети летять на кожну голову, яка не думала, коли голосувала в 2019му за цю мразоту.