У Раді пропонують офіційно затвердити Духовний гімн України: серед ініціаторів – 61 нардеп

У Верховній Раді України зареєстрували проєкт постанови № 15383 "Про Духовний гімн України", ініціаторами якого виступив 61 народний депутат, які представляють шість різних парламентських фракцій та груп.

Законопроєкт опублікували на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

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Під ініціативою підписалися депутати від таких фракцій та груп:

"Слуга народу";

ВО "Батьківщина";

"Голос";

Група "Платформа за життя та мир" (колишня ОПзЖ);

Група "Довіра";

Група "За майбутнє" та позафракційні парламентарі.

Базою для Духовного гімну обрано класичний варіант "Молитви за Україну" ("Боже великий, єдиний") на музику Миколи Лисенка та слова Олександра Кониського в адаптованій редакції Олександра Кошиця.

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Регламент: де і коли співатимуть Духовний гімн

Згідно з текстом проєкту постанови, Духовний гімн отримає визначену сферу офіційного застосування. Зокрема, його виконання дозволяється і рекомендується під час:

Заходів у Національний день молитви, а також на офіційних подіях за участю Президента, Кабміну, Верховної Ради та інших органів влади;

Державних меморіальних, жалобних, пам'ятних церемоній та під час відкриття пам'ятників;

Міжконфесійних релігійних заходів загальнодержавного масштабу;

Урочистостей органів місцевого самоврядування, освітніх та культурних закладів, громадських організацій;

Офіційних лінійок та заходів за участю Збройних Сил України та інших законних військових формувань;

Фізкультурно-спортивних змагань усіх рівнів.

Обовʼязково його виконуватимуть під час заходів загальнодержавного значення після Державного Гімну України, а також надалі виконуватимуть на засіданнях Верховної Ради в Національний день молитви — 24 лютого.

Постанова офіційно набере чинності вже з дня, наступного за днем її публікації в урядовій пресі.

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