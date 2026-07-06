У Раді пропонують офіційно затвердити Духовний гімн України: серед ініціаторів – 61 нардеп
У Верховній Раді України зареєстрували проєкт постанови № 15383 "Про Духовний гімн України", ініціаторами якого виступив 61 народний депутат, які представляють шість різних парламентських фракцій та груп.
Законопроєкт опублікували на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.
Більше про проєкт закону
Під ініціативою підписалися депутати від таких фракцій та груп:
-
"Слуга народу";
-
ВО "Батьківщина";
-
"Голос";
-
Група "Платформа за життя та мир" (колишня ОПзЖ);
-
Група "Довіра";
-
Група "За майбутнє" та позафракційні парламентарі.
Базою для Духовного гімну обрано класичний варіант "Молитви за Україну" ("Боже великий, єдиний") на музику Миколи Лисенка та слова Олександра Кониського в адаптованій редакції Олександра Кошиця.
Регламент: де і коли співатимуть Духовний гімн
Згідно з текстом проєкту постанови, Духовний гімн отримає визначену сферу офіційного застосування. Зокрема, його виконання дозволяється і рекомендується під час:
-
Заходів у Національний день молитви, а також на офіційних подіях за участю Президента, Кабміну, Верховної Ради та інших органів влади;
-
Державних меморіальних, жалобних, пам'ятних церемоній та під час відкриття пам'ятників;
-
Міжконфесійних релігійних заходів загальнодержавного масштабу;
-
Урочистостей органів місцевого самоврядування, освітніх та культурних закладів, громадських організацій;
-
Офіційних лінійок та заходів за участю Збройних Сил України та інших законних військових формувань;
-
Фізкультурно-спортивних змагань усіх рівнів.
Обовʼязково його виконуватимуть під час заходів загальнодержавного значення після Державного Гімну України, а також надалі виконуватимуть на засіданнях Верховної Ради в Національний день молитви — 24 лютого.
Постанова офіційно набере чинності вже з дня, наступного за днем її публікації в урядовій пресі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це теж надважливо, особливо коли ракети летять на кожну голову, яка не думала, коли голосувала в 2019му за цю мразоту.