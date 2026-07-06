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У Раді пропонують офіційно затвердити Духовний гімн України: серед ініціаторів – 61 нардеп

верховна,вр,рада

У Верховній Раді України зареєстрували проєкт постанови № 15383 "Про Духовний гімн України", ініціаторами якого виступив 61 народний депутат, які представляють шість різних парламентських фракцій та груп.

Законопроєкт опублікували на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

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Більше про проєкт закону

Під ініціативою підписалися депутати від таких фракцій та груп:

  • "Слуга народу";

  • ВО "Батьківщина";

  • "Голос";

  • Група "Платформа за життя та мир" (колишня ОПзЖ);

  • Група "Довіра";

  • Група "За майбутнє" та позафракційні парламентарі.

Базою для Духовного гімну обрано класичний варіант "Молитви за Україну" ("Боже великий, єдиний") на музику Миколи Лисенка та слова Олександра Кониського в адаптованій редакції Олександра Кошиця.

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Регламент: де і коли співатимуть Духовний гімн

Згідно з текстом проєкту постанови, Духовний гімн отримає визначену сферу офіційного застосування. Зокрема, його виконання дозволяється і рекомендується під час:

  • Заходів у Національний день молитви, а також на офіційних подіях за участю Президента, Кабміну, Верховної Ради та інших органів влади;

  • Державних меморіальних, жалобних, пам'ятних церемоній та під час відкриття пам'ятників;

  • Міжконфесійних релігійних заходів загальнодержавного масштабу;

  • Урочистостей органів місцевого самоврядування, освітніх та культурних закладів, громадських організацій;

  • Офіційних лінійок та заходів за участю Збройних Сил України та інших законних військових формувань;

  • Фізкультурно-спортивних змагань усіх рівнів.

Обовʼязково його виконуватимуть під час заходів загальнодержавного значення після Державного Гімну України, а також надалі виконуватимуть на засіданнях Верховної Ради в Національний день молитви — 24 лютого.

Постанова офіційно набере чинності вже з дня, наступного за днем її публікації в урядовій пресі.

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Автор: 

ВР (15192) гімн (96) законопроєкт (3751)
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Топ коментарі
+12
Ну дууууууже важливе питання на сьогоднішній день
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06.07.2026 17:24 Відповісти
+12
А ще духовний гімн крадіїв та любителів откатів.
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06.07.2026 17:26 Відповісти
+9
І Міністерство гімнів не забудьте затвердити!
Це теж надважливо, особливо коли ракети летять на кожну голову, яка не думала, коли голосувала в 2019му за цю мразоту.
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06.07.2026 17:27 Відповісти

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