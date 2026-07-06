Германия заложила €11,6 млрд помощи Украине и рекордные расходы на оборону в бюджете-2027, - СМИ

Правительство Германии одобрило проект федерального бюджета на 2027 год, который предусматривает существенное увеличение оборонных расходов и выделение 11,6 млрд евро на военную поддержку Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Spiegel.

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Согласно одобренному документу, общий объем расходов федерального бюджета в 2027 году составит 555,4 млрд евро. Это почти на 31 млрд евро больше, чем запланировано в бюджете на 2026 год, который предусматривает расходы на уровне 524,5 млрд евро.

Расходы на оборону вырастут почти на треть

Проект бюджета предусматривает увеличение оборонных расходов до 109,7 млрд евро. Это примерно на треть больше, чем расходы на нужды Бундесвера в этом году.

Отдельной строкой в документе заложено 11,6 млрд евро военной помощи Украине. Эти средства должны быть направлены на поддержку украинской обороны в войне против российской агрессии.

Правительство также планирует новые заимствования

Для финансирования бюджета правительство Германии планирует привлечь 118,7 млрд евро новых заимствований.

Кроме того, с учетом специальных фондов, которые будут использоваться для развития инфраструктуры, достижения климатической нейтральности и модернизации Бундесвера, общий объем новых долговых обязательств страны в 2027 году может составить около 200 млрд евро.

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