Німеччина заклала €11,6 млрд допомоги Україні та рекордні витрати на оборону у бюджеті-2027, - ЗМІ

Уряд Німеччини схвалив проєкт федерального бюджету на 2027 рік, який передбачає суттєве збільшення оборонних видатків та виділення 11,6 млрд євро на військову підтримку України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Spiegel.

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Згідно зі схваленим документом, загальний обсяг видатків федерального бюджету у 2027 році становитиме 555,4 млрд євро. Це майже на 31 млрд євро більше, ніж заплановано у бюджеті на 2026 рік, який передбачає витрати на рівні 524,5 млрд євро.

Видатки на оборону зростуть майже на третину

Проєкт бюджету передбачає збільшення оборонних витрат до 109,7 млрд євро. Це приблизно на третину більше, ніж цьогорічні видатки на потреби Бундесверу.

Окремим рядком у документі закладено 11,6 млрд євро військової допомоги Україні. Ці кошти мають бути спрямовані на підтримку української оборони у війні проти російської агресії.

Уряд також планує нові запозичення

Для фінансування бюджету уряд Німеччини планує залучити 118,7 млрд євро нових запозичень.

Крім того, із урахуванням спеціальних фондів, які використовуватимуться для розвитку інфраструктури, досягнення кліматичної нейтральності та модернізації Бундесверу, загальний обсяг нових боргових зобов'язань країни у 2027 році може сягнути близько 200 млрд євро.

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