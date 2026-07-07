Европа должна готовиться к новым гибридным атакам России, - Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что европейские страны должны быть готовы к новым гибридным атакам со стороны России, особенно в случае возможного прекращения огня в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Financial Times.

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По словам Стубба, Россия уже сейчас регулярно применяет гибридные методы воздействия против европейских государств.

"Я думаю, что мы должны быть реалистами и признать, что в краткосрочной перспективе на Европу будут совершаться гибридные атаки. Мы наблюдаем их почти ежедневно", - заявил президент Финляндии.

Стубб не исключает долгосрочной военной угрозы

В то же время финский президент подчеркнул, что Европа должна готовиться и к более масштабным вызовам безопасности.

"В долгосрочной перспективе мы готовимся к сценарию, при котором Россия может захотеть напасть на Европу", - сказал он.

По мнению Стубба, после завершения войны против Украины Россия, вероятно, начнет восстанавливать свой военный потенциал, прежде всего на северном направлении.

"После войны Россия восстановит свои вооруженные силы, особенно на севере. Мы это знаем и видим. Мы реалистично к этому относимся", - подчеркнул президент Финляндии.

Стубб отметил, что европейские страны должны учитывать эти риски при планировании собственной обороны и укреплении системы коллективной безопасности.

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