Європа має готуватися до нових гібридних атак Росії, - Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що європейські країни повинні бути готовими до нових гібридних атак з боку Росії, особливо у разі можливого припинення вогню в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю Financial Times.

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За словами Стубба, Росія вже зараз регулярно застосовує гібридні методи впливу проти європейських держав.

"Я думаю, що ми повинні бути реалістами та сказати, що в короткостроковій перспективі відбудуться гібридні атаки на Європу. Ми бачимо їх майже щодня", – заявив президент Фінляндії.

Стубб не виключає довгострокової військової загрози

Водночас фінський президент наголосив, що Європа має готуватися і до більш масштабних викликів безпеці.

"У довгостроковій перспективі ми готуємося до сценарію, за якого Росія може захотіти напасти на Європу", – сказав він.

На думку Стубба, після завершення війни проти України Росія, ймовірно, розпочне відновлення свого військового потенціалу, насамперед у північному напрямку.

"Після війни Росія відновить війська, особливо на півночі. Ми це знаємо і бачимо. Ми реалістично до цього ставимося", – підкреслив президент Фінляндії.

Стубб зазначив, що європейські країни мають враховувати ці ризики під час планування власної оборони та зміцнення системи колективної безпеки.

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