В России меняется общественное мнение на фоне потерь в войне, – Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что, по его мнению, в России начинают меняться общественные настроения на фоне войны против Украины, несмотря на то, что Кремль вряд ли прекратит боевые действия из-за военных потерь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Financial Times.

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Стубб сослался на данные финской аналитической организации Black Bird Group, которая отслеживает ход боевых действий. По её расчётам, в июне российская армия потеряла около 9 квадратных километров контролируемой территории в Украине. По данным аналитиков, это первый случай с 2023 года, когда Россия по итогам месяца понесла чистые территориальные потери в Украине.

Решающим фактором может стать изменение общественных настроений

Комментируя эти данные, президент Финляндии отметил, что решающим фактором может стать не ситуация на поле боя или состояние российской экономики, а изменение общественных настроений.

"Наша интерпретация заключается в том, что Россия не завершит эту войну из-за потерь на поле боя, которые, конечно, колоссальны. Речь идет не о спаде экономики. Речь идет об изменении общественного мнения. А общественное мнение в России сейчас меняется", - сказал Стубб.

По словам президента Финляндии, именно внутренние изменения в российском обществе могут в перспективе повлиять на дальнейший ход войны.

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