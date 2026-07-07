У Росії змінюється громадська думка на тлі втрат у війні, - Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що, на його думку, у Росії починають змінюватися суспільні настрої на тлі війни проти України, попри те, що Кремль навряд чи припинить бойові дії через військові втрати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю Financial Times.

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Стубб послався на дані фінської аналітичної організації Black Bird Group, яка відстежує перебіг бойових дій. За її розрахунками, у червні російська армія втратила близько 9 квадратних кілометрів контрольованої території в Україні. За даними аналітиків, це перший випадок із 2023 року, коли Росія за підсумками місяця зазнала чистих територіальних втрат в Україні.

Вирішальним фактором може стати зміна суспільних настроїв

Коментуючи ці дані, президент Фінляндії зазначив, що вирішальним фактором може стати не ситуація на полі бою чи стан російської економіки, а зміна суспільних настроїв.

"Наша інтерпретація полягає в тому, що Росія не завершить цю війну через втрати на полі бою, які, звичайно, колосальні. Йдеться не про спад економіки. Але йдеться про зміну громадської думки. А громадська думка в Росії зараз змінюється", – сказав Стубб.

За словами президента Фінляндії, саме внутрішні зміни в російському суспільстві можуть у перспективі вплинути на подальший перебіг війни.

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