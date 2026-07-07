Премєр Норвегії закликав Китай тиснути на Росію для переговорів щодо війни в Україні

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре закликав Китай вплинути на Росію для початку переговорів щодо війни в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Reuters.

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Заклик до Китаю використати вплив на Росію

Відповідну заяву Стьоре зробив у понеділок після зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван І в Осло.

За його словами, Китай має прямий доступ до російського керівництва і може відіграти важливу роль у переговорах.

"Китай, імовірно, є країною, яка має найкращий і найпряміший доступ до російського керівництва. Ми очікуємо, сподіваємося і наполегливо закликаємо Китай використати цей канал", – сказав Стьоре.

Він додав, що значну частину переговорів із главою китайського МЗС було присвячено ситуації в Україні.

Переговори без умов і вплив війни на відносини

Стьоре також заявив, що війна в Україні стримує розвиток відносин між Європою та Китаєм.

За його словами, існує потенціал для поглиблення співпраці, однак нинішня ситуація обмежує ці можливості.

"Існує потенціал для поглиблення співпраці між Європою та Китаєм, але поки триває ця війна, а Китай залишається близьким партнером Росії, це обмежує такі можливості", – наголосив він.

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Норвезькі посадовці також зазначили, що переговори мають розпочатися без попередніх умов. Йдеться про припинення вогню на основі нинішньої лінії фронту.

Стьоре підкреслив, що це є суттєвою поступкою з боку України, оскільки мова йде про її територію.

"Це саме по собі є значною поступкою з боку України. Адже йдеться про її власну територію", – заявив він.

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