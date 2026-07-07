Премьер-министр Норвегии призвал Китай оказать давление на Россию с целью проведения переговоров по поводу войны в Украине

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре призвал Китай оказать влияние на Россию с целью начала переговоров по поводу войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters.

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Призыв к Китаю использовать свое влияние на Россию

Соответствующее заявление Стьоре сделал в понедельник после встречи с министром иностранных дел Китая Ван И в Осло.

По его словам, Китай имеет прямой доступ к российскому руководству и может сыграть важную роль в переговорах.

"Китай, вероятно, является страной, которая имеет лучший и самый прямой доступ к российскому руководству. Мы ожидаем, надеемся и настойчиво призываем Китай использовать этот канал", - сказал Стьоре.

Он добавил, что значительная часть переговоров с главой китайского МИД была посвящена ситуации в Украине.

Переговоры без условий и влияние войны на отношения

Стьоре также заявил, что война в Украине сдерживает развитие отношений между Европой и Китаем.

По его словам, существует потенциал для углубления сотрудничества, однако нынешняя ситуация ограничивает эти возможности.

"Существует потенциал для углубления сотрудничества между Европой и Китаем, но пока продолжается эта война, а Китай остается близким партнером России, это ограничивает такие возможности", – подчеркнул он.

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Норвежские чиновники также отметили, что переговоры должны начаться без предварительных условий. Речь идет о прекращении огня на основе нынешней линии фронта.

Стьоре подчеркнул, что это является существенной уступкой со стороны Украины, поскольку речь идет о ее территории.

"Это само по себе является значительной уступкой со стороны Украины. Ведь речь идет о ее собственной территории", - заявил он.

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