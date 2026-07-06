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Новости Отношения РФ и Азербайджана
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Азербайджан вручил России ноту протеста после удара по заправке SOCAR в Украине, - МИД Азербайджана

Азербайджан вручил ноту России в связи с ударом по заправке SOCAR в Николаевской области

Азербайджан официально выразил России решительный протест в связи с атакой беспилотника на автозаправочную станцию компании SOCAR в Николаевской области. Российскому послу в Баку вручили соответствующую дипломатическую ноту и потребовали объяснений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Азербайджана.

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В МИД Азербайджана сообщили, что в внешнеполитическое ведомство был вызван посол России Михаил Евдокимов. Во время встречи ему передали ноту протеста в связи с ударом российского беспилотника по автозаправочной станции SOCAR в Николаевской области, который произошел вечером 5 июля.

В Баку заявили о систематических атаках

Азербайджанская сторона подчеркнула, что это уже не первый случай, когда объекты компании SOCAR в Украине становятся целями российских атак. Ранее повреждения получили газораспределительная компрессорная станция и нефтебаза компании в Одессе.

В результате предыдущих ударов был нанесен значительный материальный ущерб, а также пострадали сотрудники компании.

В Баку подчеркнули, что, несмотря на неоднократные обращения, подобные инциденты продолжаются, что, по мнению азербайджанской стороны, свидетельствует об их целенаправленном характере.

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Поднимался вопрос о дипломатических учреждениях

В ходе встречи также был поднят вопрос о повреждении зданий посольства Азербайджана в Киеве и почетного консульства в Харькове в результате российских авиаударов.

В Министерстве иностранных дел Азербайджана подчеркнули необходимость соблюдения международного права, в частности положений Венских конвенций о защите дипломатических и консульских представительств.

Азербайджан призвал Россию провести всестороннее расследование всех указанных случаев, предоставить официальные объяснения по каждому инциденту и обеспечить выполнение международных обязательств по защите гражданской инфраструктуры и дипломатических учреждений.

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Азербайджан (824) протест (5753) россия (98184) война в Украине (8615)
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Топ комментарии
+12
Дві бомби які сша скинули на японію треба було аинути на москву і ленінград щоб на їхніх місцях були болота то не булоб ні однієї війни після 2 світової
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06.07.2026 17:46 Ответить
+9
Черчилль якось сказав: "Ми зарізали не ту свиню"... Типу, що нацизм знищили, а комунізм - ні!
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06.07.2026 17:58 Ответить
+6
У них этих нот...как грязи в болотах.
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06.07.2026 17:44 Ответить

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