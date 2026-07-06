Азербайджан вручил России ноту протеста после удара по заправке SOCAR в Украине, - МИД Азербайджана
Азербайджан официально выразил России решительный протест в связи с атакой беспилотника на автозаправочную станцию компании SOCAR в Николаевской области. Российскому послу в Баку вручили соответствующую дипломатическую ноту и потребовали объяснений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Азербайджана.
В МИД Азербайджана сообщили, что в внешнеполитическое ведомство был вызван посол России Михаил Евдокимов. Во время встречи ему передали ноту протеста в связи с ударом российского беспилотника по автозаправочной станции SOCAR в Николаевской области, который произошел вечером 5 июля.
В Баку заявили о систематических атаках
Азербайджанская сторона подчеркнула, что это уже не первый случай, когда объекты компании SOCAR в Украине становятся целями российских атак. Ранее повреждения получили газораспределительная компрессорная станция и нефтебаза компании в Одессе.
В результате предыдущих ударов был нанесен значительный материальный ущерб, а также пострадали сотрудники компании.
В Баку подчеркнули, что, несмотря на неоднократные обращения, подобные инциденты продолжаются, что, по мнению азербайджанской стороны, свидетельствует об их целенаправленном характере.
Поднимался вопрос о дипломатических учреждениях
В ходе встречи также был поднят вопрос о повреждении зданий посольства Азербайджана в Киеве и почетного консульства в Харькове в результате российских авиаударов.
В Министерстве иностранных дел Азербайджана подчеркнули необходимость соблюдения международного права, в частности положений Венских конвенций о защите дипломатических и консульских представительств.
Азербайджан призвал Россию провести всестороннее расследование всех указанных случаев, предоставить официальные объяснения по каждому инциденту и обеспечить выполнение международных обязательств по защите гражданской инфраструктуры и дипломатических учреждений.
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