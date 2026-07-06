Азербайджан вручив Росії ноту протесту після удару по заправці SOCAR в Україні, - МЗС Азербайджану

Азербайджан офіційно висловив Росії рішучий протест через атаку безпілотника на автозаправну станцію компанії SOCAR у Миколаївській області. Російському послу в Баку вручили відповідну дипломатичну ноту та вимагали пояснень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Азербайджану.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У МЗС Азербайджану повідомили, що до зовнішньополітичного відомства був викликаний посол Росії Михайло Євдокимов. Під час зустрічі йому передали ноту протесту у зв'язку з ударом російського безпілотника по автозаправній станції SOCAR у Миколаївській області, який стався ввечері 5 липня.

У Баку заявили про систематичні атаки

Азербайджанська сторона наголосила, що це вже не перший випадок, коли об'єкти компанії SOCAR в Україні стають цілями російських атак. Раніше пошкоджень зазнали газорозподільна компресорна станція та нафтобаза компанії в Одесі.

Унаслідок попередніх ударів було завдано значних матеріальних збитків, а також постраждали співробітники компанії.

У Баку підкреслили, що, попри неодноразові звернення, подібні інциденти продовжуються, що, на думку азербайджанської сторони, свідчить про їхній цілеспрямований характер.

Також читайте: В Азербайджані створили Національне агентство кібербезпеки для захисту від атак РФ

Порушили питання дипломатичних установ

Під час зустрічі також порушили питання пошкодження будівель посольства Азербайджану в Києві та почесного консульства в Харкові внаслідок російських авіаударів.

У Міністерстві закордонних справ Азербайджану наголосили на необхідності дотримання міжнародного права, зокрема положень Віденських конвенцій щодо захисту дипломатичних і консульських представництв.

Азербайджан закликав Росію провести всебічне розслідування всіх зазначених випадків, надати офіційні пояснення щодо кожного інциденту та забезпечити виконання міжнародних зобов'язань із захисту цивільної інфраструктури та дипломатичних установ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ свідомо атакувала посольство і енергетику Азербайджану в Україні, - Алієв