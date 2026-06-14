В Азербайджані створили Національне агентство кібербезпеки для захисту від атак РФ

Президент Азербайджану Ільхам Алієв підписав указ про створення Національного агентства кібербезпеки (НАК) – нової централізованої держструктури, покликаної захистити країну від зростаючих цифрових загроз. Серед них – хакерські операції російського та іранського походження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу зовнішньої безпеки.

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Як зазначається, НАК утворено на базі Служби електронної безпеки й підпорядковано міністерству цифрового розвитку й транспорту.

До компетенції агентства входять:

моніторинг кіберзагроз,

захист дата-центрів і критичної інформаційної інфраструктури,

супровід впровадження технологій штучного інтелекту,

а також розроблення нормативно-правової бази в сфері кібербезпеки.

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Це наслідок масштабної кібератаки

Контекст для розуміння указу – лютий 2025 року, коли азербайджанські медіа зазнали масштабної кібератаки.

Голова Тимчасової парламентської комісії з протидії зовнішньому втручанню і гібридним загрозам Рауф Намазов пов’язав її з російським угрупованням APT29, відомим також як Cozy Bear, Midnight Blizzard та The Dukes.

За його оцінкою, атака стала відповіддю москви на рішення Баку закрити культурний центр "русский дом" і наміри припинити роботу представництва "sputnik" в країні.

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Розширює технологічний альянс зі США

Паралельно Азербайджан розширює технологічний альянс зі США. 2 червня в Баку в рамках Бакинського енергетичного тижня відбувся перший Азербайджансько-американський економічний діалог. Сторони визначили пріоритети співпраці: енергетика, інвестиції, регіональна сполученість, штучний інтелект і цифрова інфраструктура. За підсумками візиту американської делегації підписано комерційні угоди на суму понад 8 млрд доларів.

Стійкість держави до гібридних загроз з боку рф

Сукупність цих кроків демонструє виразну стратегію. Баку формує централізовану модель кібербезпеки за західним зразком, щоб підвищити стійкість держави до гібридних загроз з боку рф. Під захист потрапляють критична інформаційна інфраструктура, державні цифрові сервіси, дата-центри і медійний простір.

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