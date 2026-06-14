В Азербайджане создали Национальное агентство кибербезопасности для защиты от атак РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Национального агентства кибербезопасности (НАК) - новой централизованной госструктуры, призванной защитить страну от растущих цифровых угроз. Среди них - хакерские атаки российского и иранского происхождения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу внешней безопасности.

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Как отмечается, НАК создано на базе Службы электронной безопасности и подчинено министерству цифрового развития и транспорта.

В компетенцию агентства входят:

мониторинг киберугроз,

защита дата-центров и критической информационной инфраструктуры,

сопровождение внедрения технологий искусственного интеллекта,

а также разработка нормативно-правовой базы в сфере кибербезопасности.

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Это следствие масштабной кибератаки

Контекст для понимания указа – февраль 2025 года, когда азербайджанские СМИ подверглись масштабной кибератаке.

Председатель Временной парламентской комиссии по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам Рауф Намазов связал ее с российской группировкой APT29, известной также как Cozy Bear, Midnight Blizzard и The Dukes.

По его оценке, атака стала ответом Москвы на решение Баку закрыть культурный центр "Русский дом" и намерения прекратить работу представительства "Спутник" в стране.

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Расширяет технологический альянс с США

Параллельно Азербайджан расширяет технологический альянс с США. 2 июня в Баку в рамках Бакинской энергетической недели состоялся первый Азербайджанско-американский экономический диалог. Стороны определили приоритеты сотрудничества: энергетика, инвестиции, региональная связность, искусственный интеллект и цифровая инфраструктура. По итогам визита американской делегации подписаны коммерческие соглашения на сумму более 8 млрд долларов.

Устойчивость государства к гибридным угрозам со стороны РФ

Совокупность этих шагов демонстрирует четкую стратегию. Баку формирует централизованную модель кибербезопасности по западному образцу, чтобы повысить устойчивость государства к гибридным угрозам со стороны РФ. Под защиту попадают критическая информационная инфраструктура, государственные цифровые сервисы, дата-центры и медийное пространство.

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