Из-за ударов РФ произошли отключения электроэнергии в 4 областях, 12 энергетиков ранены в результате российского обстрела на Донетчине, - Минэнерго
В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Херсонской областях временно остаётся без электроснабжения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Как отмечается, энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.
Удар по энергетикам в Донецкой области
По данным Минэнерго, в Донецкой области во время выполнения аварийно-восстановительных работ ремонтная бригада попала под российский обстрел. В результате атаки ранения получили 12 работников. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Отключение электроэнергии из-за непогоды
- Из-за непогоды без электроснабжения остаются 20 населенных пунктов в Сумской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением.
- Введение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении узнавайте на официальных ресурсах своих операторов системы распределения.
- Активное энергопотребление сегодня рекомендуется перенести на дневное время — с 10:00 до 16:00.
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