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Новости Удары по энергетике
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Из-за ударов РФ произошли отключения электроэнергии в 4 областях, 12 энергетиков ранены в результате российского обстрела на Донетчине, - Минэнерго

пропало электричество после обстрела

В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Херсонской областях временно остаётся без электроснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

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Как отмечается, энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

Удар по энергетикам в Донецкой области

По данным Минэнерго, в Донецкой области во время выполнения аварийно-восстановительных работ ремонтная бригада попала под российский обстрел. В результате атаки ранения получили 12 работников. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Отключение электроэнергии из-за непогоды

  • Из-за непогоды без электроснабжения остаются 20 населенных пунктов в Сумской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением.
  • Введение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении узнавайте на официальных ресурсах своих операторов системы распределения.
  • Активное энергопотребление сегодня рекомендуется перенести на дневное время — с 10:00 до 16:00.

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