Через удари РФ є знеструмлення у 4 областях, 12 енергетиків поранені після російського обстрілу на Донеччині, - Міненерго
Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Херсонській областях тимчасово залишається без електропостачання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Як зазначається, енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.
Удар по енергетиках на Донеччині
За даними Міненерго, на Донеччині під час виконання аварійно-відновлювальних робіт ремонтна бригада потрапила під російський обстріл. Внаслідок атаки поранення зазнали 12 працівників. Постраждалих доставлено до лікарні, де їм надається уся необхідна медична допомога.
Знеструмлення через негоду
- Через негоду без електропостачання залишаються 20 населених пунктів на Сумщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням.
- Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів системи розподілу.
- Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 10:00 до 16:00.
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