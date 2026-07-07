Через удари РФ є знеструмлення у 4 областях, 12 енергетиків поранені після російського обстрілу на Донеччині, - Міненерго

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Херсонській областях тимчасово залишається без електропостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Як зазначається, енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Удар по енергетиках на Донеччині

За даними Міненерго, на Донеччині під час виконання аварійно-відновлювальних робіт ремонтна бригада потрапила під російський обстріл. Внаслідок атаки поранення зазнали 12 працівників. Постраждалих доставлено до лікарні, де їм надається уся необхідна медична допомога.

Знеструмлення через негоду