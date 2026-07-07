2 человека погибли, ещё 30 получили ранения, в том числе 2 ребенка: последствия ударов РФ по Херсонщине

За последние сутки российские войска в очередной раз обстреляли правобережье Херсонской области.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, пишет Цензор.НЕТ.

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Какие населенные пункты подверглись обстрелу?

За последние сутки под вражеским дроновым террором и артиллерийскими обстрелами находились Берислав, Чаривное, Урожайное, Трифоновка, Новорайск, Калиновское, Станислав, Тараса Шевченко, Музыковка, Зеленовка, Новокаиры, Камышаны, Кучерское, Золотая Балка, Белозерка, Костырка, Гавриловка, Ингулец, Никольское, Правдино, Софиевка, Незламное, Борозенское, Кочубеевка, Крещеневка, Ромашково, Днепровское, Велетенское, Разлив, Зоровка, Кизомыс, Новодмитровка, Томина Балка, Антоновка, Бургунка, Высокое, Дудчаны, Качкаровка, Николаевка, Милово, Михайловка, Новоберислав, Отрадокаменка, Ольговка, Саблуковка, Садовое, Томарино, Тягинка, Красный Маяк, Чернобаевка, Янтарное, Широкая Балка, Александровка и город Херсон.

Разрушения

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 8 многоэтажных домов и 83 частных дома.Также оккупанты повредили административное здание, банковское учреждение, магазин, дом культуры, торгово-развлекательный центр, газопровод, хозяйственное сооружение, машину скорой помощи, частный гараж и автомобили.

В результате российской агрессии 2 человека погибли, ещё 30 получили ранения, в том числе 2 ребенка.

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