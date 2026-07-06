На Херсонщине в течение дня из-за обстрелов со стороны РФ погибли два человека, 17 получили ранения

В Херсонской области в течение дня в результате российских атак погибли два человека, ещё 17 получили ранения, среди них — дети и медицинские работники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Херсонской областной прокуратуры в Telegram.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Атаки с воздуха и суши по мирным населенным пунктам

По данным следствия, 6 июля 2026 года российская армия обстреливала населенные пункты Херсонской области с помощью авиации, ствольной артиллерии, минометов и применяла дроны различного типа.

"По данным следствия, в течение 6 июля 2026 года российская армия атаковала населенные пункты Херсонской области с помощью авиации, ствольной артиллерии, минометов и дронов различного типа", — говорится в сообщении.

По состоянию на 17:30 подтверждена гибель двух человек, ещё 17 человек получили травмы. Среди раненых есть дети.

Читайте: Семь авиабомб за полчаса: Россия разрушила школу, церковь и дома на Херсонщине, — ОВА. ВИДЕО

Удары по автомобилям, селам и гражданской инфраструктуре

В Херсоне в результате атаки беспилотника на гражданский автомобиль погибли двое мужчин в возрасте 58 и 59 лет. Также ранены две женщины.

В областном центре и Камышанах от обстрелов пострадали ещё девять мирных жителей, среди них есть медицинские работники.

Днём российские войска нанесли авиаудары. В Зеленовке получили травмы четверо человек, среди них две девушки в возрасте 17 и 11 лет. В Музыковке при аналогичных обстоятельствах ранены ещё два местных жителя.

Также повреждены частные и многоквартирные дома, учреждения культуры и образования, грузовик, пассажирский и частный транспорт.

Под процессуальным руководством прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам военных преступлений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия нанесла удары КАБами по птицефабрике на Херсонщине. ФОТО