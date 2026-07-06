На Херсонщине в течение дня из-за обстрелов со стороны РФ погибли два человека, 17 получили ранения
В Херсонской области в течение дня в результате российских атак погибли два человека, ещё 17 получили ранения, среди них — дети и медицинские работники.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Херсонской областной прокуратуры в Telegram.
Атаки с воздуха и суши по мирным населенным пунктам
По данным следствия, 6 июля 2026 года российская армия обстреливала населенные пункты Херсонской области с помощью авиации, ствольной артиллерии, минометов и применяла дроны различного типа.
"По данным следствия, в течение 6 июля 2026 года российская армия атаковала населенные пункты Херсонской области с помощью авиации, ствольной артиллерии, минометов и дронов различного типа", — говорится в сообщении.
По состоянию на 17:30 подтверждена гибель двух человек, ещё 17 человек получили травмы. Среди раненых есть дети.
Удары по автомобилям, селам и гражданской инфраструктуре
В Херсоне в результате атаки беспилотника на гражданский автомобиль погибли двое мужчин в возрасте 58 и 59 лет. Также ранены две женщины.
В областном центре и Камышанах от обстрелов пострадали ещё девять мирных жителей, среди них есть медицинские работники.
Днём российские войска нанесли авиаудары. В Зеленовке получили травмы четверо человек, среди них две девушки в возрасте 17 и 11 лет. В Музыковке при аналогичных обстоятельствах ранены ещё два местных жителя.
Также повреждены частные и многоквартирные дома, учреждения культуры и образования, грузовик, пассажирский и частный транспорт.
Под процессуальным руководством прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам военных преступлений.
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