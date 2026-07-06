На Херсонщині протягом дня від обстрілів РФ загинули двоє людей, 17 поранені
На Херсонщині впродовж дня внаслідок російських атак загинули двоє людей, ще 17 дістали поранення, серед них діти та медичні працівники.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Херсонської обласної прокуратури в Телеграмі.
Атаки з повітря і землі по мирних населених пунктах
За даними слідства, 6 липня 2026 року російська армія обстрілювала населені пункти Херсонської області з авіації, ствольної артилерії, мінометів і застосовувала дрони різного типу.
"За даними слідства, впродовж 6 липня 2026 року російська армія атакувала населені пункти Херсонщини авіацією, ствольною артилерією, мінометами та дронами різного типу", — йдеться у повідомленні.
Станом на 17:30 підтверджено загибель двох людей, ще 17 осіб отримали травми. Серед поранених є діти.
Удари по авто, селах і цивільній інфраструктурі
У Херсоні внаслідок атаки безпілотника на цивільний автомобіль загинули двоє чоловіків віком 58 і 59 років. Також поранені дві жінки.
В обласному центрі та Комишанах від обстрілів постраждали ще дев’ять мирних жителів, серед них є медичні працівники.
Вдень російські війська завдали авіаударів. У Зеленівці травмувалися четверо людей, серед них дві дівчини віком 17 і 11 років. У Музиківці за аналогічних обставин поранено ще двох місцевих жителів.
Також пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, заклади культури й освіти, вантажівку, пасажирський і приватний транспорт.
За процесуального керівництва прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами воєнних злочинів.
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