УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10785 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Херсонщини
97 1

На Херсонщині протягом дня від обстрілів РФ загинули двоє людей, 17 поранені

Обстріли Херсонщини

На Херсонщині впродовж дня внаслідок російських атак загинули двоє людей, ще 17 дістали поранення, серед них діти та медичні працівники.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Херсонської обласної прокуратури в Телеграмі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Атаки з повітря і землі по мирних населених пунктах

За даними слідства, 6 липня 2026 року російська армія обстрілювала населені пункти Херсонської області з авіації, ствольної артилерії, мінометів і застосовувала дрони різного типу.

"За даними слідства, впродовж 6 липня 2026 року російська армія атакувала населені пункти Херсонщини авіацією, ствольною артилерією, мінометами та дронами різного типу", — йдеться у повідомленні.

Станом на 17:30 підтверджено загибель двох людей, ще 17 осіб отримали травми. Серед поранених є діти.

Читайте: Сім авіабомб за пів години: Росія зруйнувала школу, церкву та будинки на Херсонщині, - ОВА. ВIДЕО

Удари по авто, селах і цивільній інфраструктурі

У Херсоні внаслідок атаки безпілотника на цивільний автомобіль загинули двоє чоловіків віком 58 і 59 років. Також поранені дві жінки.

В обласному центрі та Комишанах від обстрілів постраждали ще дев’ять мирних жителів, серед них є медичні працівники.

Вдень російські війська завдали авіаударів. У Зеленівці травмувалися четверо людей, серед них дві дівчини віком 17 і 11 років. У Музиківці за аналогічних обставин поранено ще двох місцевих жителів.

Також пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, заклади культури й освіти, вантажівку, пасажирський і приватний транспорт.

За процесуального керівництва прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами воєнних злочинів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія вдарила КАБами по птахофабриці на Херсонщині. ФОТО

Автор: 

обстріл (34993) атака (1769) Херсонська область (6801)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 