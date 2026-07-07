2 людини загинули, ще 30 - дістали поранення, з них - 2 дитини: наслідки ударів РФ по Херсонщині

Минулої доби російські війська вкотре здійснили обстріли правобережжя Херсонської області.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, пише Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Які населені пункти обстріляли?

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Чарівне, Урожайне, Трифонівка, Новорайськ, Калинівське, Станіслав, Тараса Шевченка, Музиківка, Зеленівка, Новокаїри, Комишани, Кучерське, Золота Балка, Білозерка, Костирка, Гаврилівка, Інгулець, Микільське, Правдине, Софіївка, Незламне, Борозенське, Кочубеївка, Хрещенівка, Ромашкове, Дніпровське, Велетенське, Розлив, Зорівка, Кізомис, Новодмитрівка, Томина Балка, Антонівка, Бургунка, Високе, Дудчани, Качкарівка, Миколаївка, Милове, Михайлівка, Новоберислав, Одрадокам'янка, Ольгівка, Саблуківка, Садове, Томарине, Тягинка, Червоний Маяк, Чорнобаївка, Янтарне, Широка Балка, Олександрівка та місто Херсон.

Руйнування

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 багатоповерхівок та 83 приватні будинки.Також окупанти понівечили адмінбудівлю, банківську установу, магазин, будинок культури, торгівельно-розважальний центр, газопровід, господарську споруду, автівку швидкої та приватний гараж та автомобілі.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 30 - дістали поранення, з них - 2 дитини.

Читайте: На Херсонщині протягом дня від обстрілів РФ загинули двоє людей, 17 поранені