Угроза со стороны Беларуси для Украины остается актуальной, - ГПСУ

Беларусь пока избегает прямого участия в войне, но продолжает предоставлять России свою территорию и инфраструктуру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Мы-Украина" заявил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.

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"Угроза с территории Беларуси никуда не исчезает", - отметил он.

РФ оказывает давление на Беларусь

Демченко отметил, что Москва продолжает оказывать давление на белорусское руководство, стремясь добиться более активного участия белорусских войск в войне. В то же время, по его словам, Минск осознает риски, которые несет прямое вступление в боевые действия на стороне России, поэтому пока избегает такого сценария.

"Поэтому надеемся, что, конечно, Беларусь не поддастся этому давлению со стороны России, но, опять же, помощь со стороны Беларуси для России продолжается", - подчеркнул представитель ГПСУ.

В Государственной пограничной службе подчеркивают, что ситуация на этом направлении находится под постоянным контролем, а угроза с территории Беларуси остается одним из факторов безопасности, который Украина учитывает при планировании обороны.

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