Загроза з боку Білорусі для України залишається актуальною, - ДПСУ

Білорусь поки уникає прямої участі у війні, але продовжує надавати Росії свою територію та інфраструктуру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Ми-Україна" сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.

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"Загроза з території Білорусі, вона нікуди не зникає", - зауважив він.

РФ тисне на Білорусь

Демченко зазначив, що Москва продовжує чинити тиск на білоруське керівництво, прагнучи домогтися більш активної участі білоруських військ у війні. Водночас, за його словами, Мінськ усвідомлює ризики, які несе прямий вступ у бойові дії на боці Росії, тому поки уникає такого сценарію.

"Тому сподіваємося, що, звісно, Білорусь не піддасться на цей тиск з боку Росії, але, знову ж таки, допомога з боку Білорусі для Росії продовжується", - підкреслив речник ДПСУ.

У Державній прикордонній службі підкреслюють, що ситуація на цьому напрямку перебуває під постійним контролем, а загроза з території Білорусі залишається одним із факторів безпеки, який Україна враховує під час планування оборони.

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