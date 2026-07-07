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Новости США в НАТО
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Американское оружие будут производить в Европе, в частности "Абрамс" и ATACMS, - Рютте

Американское оружие будут производить в Европе: заявление Рютте

В Европе будут производить американское оружие, в частности танки "Абрамс", а также ракеты ATACMS и "Стингер".

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, США и несколько их ведущих оборонных компаний, в частности Anduril, Boeing, General Dynamics, Land Systems, Lockheed Martin и Raytheon, согласовали новые инициативы по промышленному сотрудничеству с крупными европейскими игроками в оборонном секторе — такими как Diehl, PGZ и Rheinmetall.

"Это позволит нам производить или поддерживать ключевые американские вооружения — такие как танки Abrams, ракеты AMRAAM, ATACMS, Barracuda 500M, малокалиберные бомбы (SDB) и ракеты Stinger — непосредственно здесь, в Европе", — добавил глава Альянса.

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Автор: 

Европа (2469) НАТО (10747) США (29664) Рютте Марк (687)
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Топ комментарии
+2
Ви знаєте європейців. Ви знаєте що це порожня балаканина.
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07.07.2026 11:48 Ответить
+1
для чого Європі дороговартісні та прожорливі абрамси, та ще і повну документацію на всю таємну броню американці навряд чи передадуть?
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07.07.2026 11:39 Ответить
+1
"Аbrams" - пожива для дешевих дронів.
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07.07.2026 11:52 Ответить

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