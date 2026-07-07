Американское оружие будут производить в Европе, в частности "Абрамс" и ATACMS, - Рютте
В Европе будут производить американское оружие, в частности танки "Абрамс", а также ракеты ATACMS и "Стингер".
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
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По его словам, США и несколько их ведущих оборонных компаний, в частности Anduril, Boeing, General Dynamics, Land Systems, Lockheed Martin и Raytheon, согласовали новые инициативы по промышленному сотрудничеству с крупными европейскими игроками в оборонном секторе — такими как Diehl, PGZ и Rheinmetall.
"Это позволит нам производить или поддерживать ключевые американские вооружения — такие как танки Abrams, ракеты AMRAAM, ATACMS, Barracuda 500M, малокалиберные бомбы (SDB) и ракеты Stinger — непосредственно здесь, в Европе", — добавил глава Альянса.
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