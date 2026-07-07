Американську зброю виготовлятимуть у Європі, зокрема Abrams та ATACMS, - Рютте

У Європі виготовлятимуть американську зброю, зокрема танки Abrams, а також ракети ATACMS и Stinger.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За його словами, США та кілька їхніх провідних оборонних компаній, зокрема Anduril, Boeing, General Dynamics, Land Systems, Lockheed Martin та Raytheon, погодили нові ініціативи щодо промислового співробітництва з великими європейськими гравцями в оборонному секторі - такими як Diehl, PGZ та Rheinmetall.

"Це дозволить нам виробляти або підтримувати ключові американські потужності - такі як танки Abrams, ракети AMRAAM, ATACMS, Barracuda 500M, малокаліберні бомби (SDB) та ракети Stinger - безпосередньо тут, у Європі", - додав очільник Альянсу.

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