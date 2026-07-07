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Новини США в НАТО
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Американську зброю виготовлятимуть у Європі, зокрема Abrams та ATACMS, - Рютте

Американську зброю виготовлятимуть у Європі: заява Рютте

У Європі виготовлятимуть американську зброю, зокрема танки Abrams, а також ракети ATACMS и Stinger.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За його словами, США та кілька їхніх провідних оборонних компаній, зокрема Anduril, Boeing, General Dynamics, Land Systems, Lockheed Martin та Raytheon, погодили нові ініціативи щодо промислового співробітництва з великими європейськими гравцями в оборонному секторі - такими як Diehl, PGZ та Rheinmetall.

"Це дозволить нам виробляти або підтримувати ключові американські потужності - такі як танки Abrams, ракети AMRAAM, ATACMS, Barracuda 500M, малокаліберні бомби (SDB) та ракети Stinger - безпосередньо тут, у Європі", - додав очільник Альянсу.

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Автор: 

Європа (2543) НАТО (7302) США (26895) Рютте Марк (728)
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Топ коментарі
+2
Ви знаєте європейців. Ви знаєте що це порожня балаканина.
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07.07.2026 11:48 Відповісти
+1
для чого Європі дороговартісні та прожорливі абрамси, та ще і повну документацію на всю таємну броню американці навряд чи передадуть?
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07.07.2026 11:39 Відповісти
+1
"Аbrams" - пожива для дешевих дронів.
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07.07.2026 11:52 Відповісти

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