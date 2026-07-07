Американську зброю виготовлятимуть у Європі, зокрема Abrams та ATACMS, - Рютте
У Європі виготовлятимуть американську зброю, зокрема танки Abrams, а також ракети ATACMS и Stinger.
Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За його словами, США та кілька їхніх провідних оборонних компаній, зокрема Anduril, Boeing, General Dynamics, Land Systems, Lockheed Martin та Raytheon, погодили нові ініціативи щодо промислового співробітництва з великими європейськими гравцями в оборонному секторі - такими як Diehl, PGZ та Rheinmetall.
"Це дозволить нам виробляти або підтримувати ключові американські потужності - такі як танки Abrams, ракети AMRAAM, ATACMS, Barracuda 500M, малокаліберні бомби (SDB) та ракети Stinger - безпосередньо тут, у Європі", - додав очільник Альянсу.
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