Греческие компании заработали почти $4 миллиарда на перевозке российской нефти, - СМИ

Греческие судоходные компании за последние три года заработали не менее 3,8 млрд долларов на перевозке российской нефти, несмотря на санкционные ограничения стран "Группы семи", которые должны были сократить нефтяные доходы Кремля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times. По данным издания, наибольшую прибыль получила компания Dynacom Tankers, основанная греческим миллиардером Джорджем Прокопиу. Она заработала не менее 915 млн долларов, что составляет почти четверть всех доходов греческих судовладельцев от перевозки российской нефти с июля 2023 года. На втором месте оказалась Olympic Shipping and Management с прибылью не менее 404 млн долларов. Еще более 200 млн долларов на этих перевозках заработали компании Stealth Maritime и Polembros Shipping.

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Греческие танкеры перевозят значительную часть российской нефти

Расчеты издания охватывают маршруты, по которым агентство Argus располагало информацией о стоимости грузов. В целом оценка основана на перевозке 389 миллионов баррелей российской нефти. Еще 153 миллиона баррелей не были учтены из-за отсутствия необходимых ценовых данных.

По информации аналитических компаний Windward и Vortexa, только в мае этого года почти 15% всего российского экспорта нефти перевозили именно греческие судоходные компании.

Среди 20 крупнейших перевозчиков российской нефти восемь компаний являются греческими. Остальные - российские судоходные операторы, в частности "Совкомфлот", "Роснефтефлот", их дочерние структуры и компании-посредники. Единственной компанией за пределами России и Греции в этом списке стала Prominent из Гонконга.

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Афины и Киев имели разногласия из-за перевозки российской нефти

Активное участие греческих судовладельцев в перевозке российской нефти ранее уже становилось предметом напряженности в отношениях между Украиной и Грецией.

В 2023 году несколько греческих компаний, в том числе Dynacom, украинские власти внесли в список "международных спонсоров войны". Впоследствии, под давлением правительства Греции, их исключили из списка.

В то же время Financial Times отмечает, что перевозки российской нефти остаются законными при условии соблюдения установленного странами G7 ценового потолка. В настоящее время он составляет 44,10 доллара за баррель.

Однако собеседники издания, работающие в сфере санкционной политики, утверждают, что контроль за соблюдением этого механизма осуществляется крайне редко.

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Часть компаний отказалась от сотрудничества с Россией

По данным издания, некоторые греческие судоходные компании сократили или полностью прекратили перевозки российской нефти после ужесточения американских санкций.

В частности, компании TMS Tankers и Thenamaris в конце 2023 года значительно сократили объемы таких перевозок после введения санкций США против морских операторов из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.

Кроме того, несколько греческих компаний отказались от работы с российскими грузами после того, как в октябре 2025 года США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла".

В Dynacom заявили, что все рейсы в российские порты осуществлялись в соответствии с действующими санкционными режимами. Olympic Shipping, Stealth Maritime и TMS Tankers также подчеркнули, что работали с соблюдением международных санкций и проходили необходимые юридические проверки. Polembros Shipping и Thenamaris на запросы журналистов не ответили.

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