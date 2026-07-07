Майже $4 мільярди грецькі компанії заробили на перевезенні російської нафти, - ЗМІ

Грецькі судноплавні компанії за останні три роки заробили щонайменше 3,8 млрд доларів на перевезенні російської нафти, попри санкційні обмеження країн "Групи семи", які мали скоротити нафтові доходи Кремля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times. За даними видання, найбільший прибуток отримала компанія Dynacom Tankers, заснована грецьким мільярдером Джорджем Прокопіу. Вона заробила щонайменше 915 млн доларів, що становить майже чверть усіх доходів грецьких судновласників від перевезення російської нафти з липня 2023 року. На другому місці опинилася Olympic Shipping and Management із прибутком не менше 404 млн доларів. Ще понад 200 млн доларів на цих перевезеннях заробили компанії Stealth Maritime та Polembros Shipping.

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Грецькі танкери перевозять значну частину російської нафти

Розрахунки видання охоплюють маршрути, для яких агентство Argus мало інформацію про вартість вантажів. Загалом оцінка базується на перевезенні 389 мільйонів барелів російської нафти. Ще 153 мільйони барелів не були враховані через відсутність необхідних цінових даних.

За інформацією аналітичних компаній Windward і Vortexa, лише у травні цього року майже 15% усього російського експорту нафти перевозили саме грецькі судноплавні компанії.

Серед 20 найбільших перевізників російської нафти вісім компаній є грецькими. Решта – російські судноплавні оператори, зокрема "Совкомфлот", "Роснефтефлот", їхні дочірні структури та компанії-посередники. Єдиною компанією поза Росією та Грецією у цьому списку стала Prominent із Гонконгу.

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Афіни та Київ мали суперечки через перевезення російської нафти

Активна участь грецьких судновласників у перевезенні російської нафти раніше вже ставала предметом напруженості у відносинах між Україною та Грецією.

У 2023 році кілька грецьких компаній, серед яких Dynacom, українська влада внесла до переліку "міжнародних спонсорів війни". Згодом після тиску з боку уряду Греції їх виключили зі списку.

Водночас Financial Times зазначає, що перевезення російської нафти залишаються законними за умови дотримання встановленої країнами G7 цінової стелі. Наразі вона становить 44,10 долара за барель.

Однак співрозмовники видання, які працюють у сфері санкційної політики, стверджують, що контроль за дотриманням цього механізму здійснюється вкрай рідко.

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Частина компаній відмовилася від співпраці з Росією

За даними видання, деякі грецькі судноплавні компанії скоротили або повністю припинили перевезення російської нафти після посилення американських санкцій.

Зокрема, компанії TMS Tankers і Thenamaris наприкінці 2023 року значно зменшили обсяги таких перевезень після запровадження санкцій США проти морських операторів із Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Крім того, кілька грецьких компаній відмовилися від роботи з російськими вантажами після того, як у жовтні 2025 року США запровадили санкції проти "Роснефти" та "Лукойлу".

У Dynacom заявили, що всі рейси до російських портів здійснювалися відповідно до чинних санкційних режимів. Olympic Shipping, Stealth Maritime і TMS Tankers також наголосили, що працювали з дотриманням міжнародних санкцій та проходили необхідні юридичні перевірки. Polembros Shipping і Thenamaris на запити журналістів не відповіли.

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