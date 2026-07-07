С начала года пресечено 350 попыток предоставления неправомерной выгоды на сумму почти 2,7 миллиона гривен, - ГПСУ

В течение июня 2026 года пограничники пресекли 54 попытки предоставления неправомерной выгоды на общую сумму свыше 324 тысяч гривен.

Всего с начала года пресечено 350 таких попыток на сумму почти 2,7 миллиона гривен, сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на ГПСУ.

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Один из случаев зафиксирован в Мукачевском пограничном отряде. Гражданин Украины предложил военнослужащему Госпогранслужбы 1050 евро за беспрепятственный выезд за пределы Украины через государственную границу.

Военнослужащий ГПСУ действовал в соответствии с требованиями законодательства: отказался от неправомерной выгоды, немедленно сообщил о попытке подкупа, в результате чего правонарушение было надлежащим образом задокументировано, а материалы переданы в Национальную полицию Украины.

В то же время в отчетном периоде трое военнослужащих Госпогранслужбы были привлечены к ответственности за совершение коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений.

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