С начала года пресечено 350 попыток предоставления неправомерной выгоды на сумму почти 2,7 миллиона гривен, - ГПСУ
В течение июня 2026 года пограничники пресекли 54 попытки предоставления неправомерной выгоды на общую сумму свыше 324 тысяч гривен.
Всего с начала года пресечено 350 таких попыток на сумму почти 2,7 миллиона гривен, сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на ГПСУ.
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Один из случаев зафиксирован в Мукачевском пограничном отряде. Гражданин Украины предложил военнослужащему Госпогранслужбы 1050 евро за беспрепятственный выезд за пределы Украины через государственную границу.
Военнослужащий ГПСУ действовал в соответствии с требованиями законодательства: отказался от неправомерной выгоды, немедленно сообщил о попытке подкупа, в результате чего правонарушение было надлежащим образом задокументировано, а материалы переданы в Национальную полицию Украины.
В то же время в отчетном периоде трое военнослужащих Госпогранслужбы были привлечены к ответственности за совершение коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений.
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