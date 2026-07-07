З початку року припинено 350 спроб надання неправомірної вигоди на майже 2,7 мільйона гривень, - ДПСУ

Упродовж червня 2026 року прикордонники припинили 54 спроби надання неправомірної вигоди на загальну суму понад 324 тисячі гривень.

Усього із початку року припинено 350 таких спроб на суму майже 2,7 мільйона гривень, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ДПСУ.

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Подробиці

Один із випадків зафіксовано в Мукачівському прикордонному загоні. Громадянин України запропонував військовослужбовцю Держприкордонслужби 1050 євро за безперешкодний виїзд за межі України через державний кордон.

Військовослужбовець ДПСУ діяв відповідно до вимог законодавства: відмовився від неправомірної вигоди, негайно повідомив про спробу підкупу, унаслідок чого правопорушення було належним чином задокументовано, а матеріали передано до Національної поліції України.

Водночас у звітному періоді трьох військовослужбовців Держприкордонслужби притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень.

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