Языковой омбудсмен получил 1501 жалобу за полгода

За первые шесть месяцев 2026 года Уполномоченному по защите государственного языка поступило 1501 обращение граждан. Из них 1378 касались возможных нарушений Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Секретариате языкового омбудсмена. В ведомстве отметили, что количество жалоб продолжает расти. За аналогичный период прошлого года таких обращений было на 12 меньше. Больше всего обращений традиционно поступило из Киева – 507. В пятерку регионов с наибольшим количеством жалоб также вошли Одесская область – 254, Харьковская – 166, Днепропетровская – 122 и Киевская – 43.

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Чаще всего жалуются на сайты, рекламу и сферу обслуживания

Больше всего обращений касалось функционирования веб-сайтов и интернет-представительств – 364.

Еще 229 жалоб поступили в связи с нарушением языкового законодательства в рекламе, на вывесках и в другой публичной информации. На сферу обслуживания пожаловались 213 граждан.

Кроме того, обращения касались образования (98), информации о товарах и услугах (98), культуры (76), деятельности органов власти (70), СМИ (69), здравоохранения (50), транспорта (27) и других сфер.

Для сравнения: за первое полугодие 2025 года языковой омбудсмен получил 1410 обращений о нарушении языкового законодательства. В целом в течение 2025 года количество таких обращений выросло на 26% по сравнению с 2024 годом.

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