Мовний омбудсмен отримав 1501 скаргу за пів року

За перші шість місяців 2026 року до уповноваженого із захисту державної мови надійшло 1501 звернення громадян. Із них 1378 стосувалися можливих порушень Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в Секретаріаті мовного омбудсмена. У відомстві зазначили, що кількість скарг продовжує зростати. За аналогічний період минулого року таких звернень було на 12 менше. Найбільше звернень традиційно надійшло з Києва – 507. До п'ятірки регіонів із найбільшою кількістю скарг також увійшли Одеська область – 254, Харківська – 166, Дніпропетровська – 122 та Київська – 43.

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Найчастіше скаржаться на сайти, рекламу та сферу обслуговування

Найбільше звернень стосувалося функціонування вебсайтів та інтернет-представництв – 364.

Ще 229 скарг надійшли через порушення мовного законодавства у рекламі, на вивісках та в іншій публічній інформації. На сферу обслуговування поскаржилися 213 громадян.

Крім того, звернення стосувалися освіти (98), інформації про товари та послуги (98), культури (76), діяльності органів влади (70), медіа (69), охорони здоров'я (50), транспорту (27) та інших сфер.

Для порівняння, за перше півріччя 2025 року мовний омбудсмен отримав 1410 звернень щодо порушення мовного законодавства. Загалом упродовж 2025 року кількість таких звернень зросла на 26% порівняно з 2024 роком.

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