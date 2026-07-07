Нидерланды исчерпали свои возможности по оказанию военной помощи Украине, - министр обороны
Министр обороны Нидерландов Дилан Ешилгёз-Зегериус заявила, что Амстердам больше не имеет возможности оказывать Украине прямую военную помощь.
Об этом она сказала в кулуарах саммита НАТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Подробности
Глава Минобороны заявила, что будет призывать другие страны помочь Украине, а Нидерланды сделали все возможное.
"У нас, как и у Нидерландов, больше нет возможностей, потому что мы уже сделали очень много", — подчеркнула Ешилгёз-Зегериус.
Также ей задали вопрос о новых запросах на ракеты для систем Patriot.
"Мы достигли предела своих возможностей", — ответила министр.
Как известно, Нидерланды потратили на военную поддержку Украины 9,1 млрд евро, а также запланировали дополнительно потратить 11,6 млрд евро.
Страна выделила 1 млрд евро на программу PURL, в рамках которой Европа закупает оружие у США для Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль