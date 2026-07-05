Премьер Нидерландов Йеттен призвал ОБСЕ послать "сильный сигнал из Гааги в Москву", чтобы заставить Путина прекратить войну
Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен на заседании ОБСЕ призвал усилить давление на Путина и заставить Россию прекратить войну против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил в ходе 33-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходит 4–8 июля 2026 года в Гааге.
Необходимо единство
Так, по словам Йеттена, чрезвычайно важно постоянно помнить о том, что Украина защищает не только свою территорию и своих граждан. Она защищает мир и безопасность на всем континенте.
"Она также защищает основанный на правилах международный правопорядок, включая ОБСЕ и обязательства, которые мы все на себя взяли. Именно поэтому Нидерланды твердо поддерживают Украину и будут продолжать это делать. Чрезвычайно важно, чтобы мы все сохраняли единство и не сбавляли темп в поддержке Украины и усилении давления на Россию, ведь это уже доказало свою эффективность", — отметил он.
Сигнал из Гааги в Москву
Кроме того, Йеттен призвал к единству в рамках ОБСЕ и других международных форматов.
"Нам нужно европейское единство на всех уровнях, в том числе в рамках ОБСЕ, чтобы максимально усилить давление на Путина и заставить Россию прекратить эту войну. Мы должны показать Путину, что единственный путь — это немедленное прекращение огня и участие в содержательных переговорах о справедливом и прочном мире. Я призываю вас послать этот сильный сигнал из Гааги в Москву", — сказал он.
Отдельно премьер Нидерландов призвал Россию немедленно освободить трех незаконно удерживаемых сотрудников ОБСЕ.
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