Прем’єр Нідерландів Єттен закликав ОБСЄ надіслати "сильний сигнал з Гааги до Москви", щоб змусити Путіна припинити війну

Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен на засіданні ОБСЄ закликав посилити тиск на Путіна і змусити Росію припинити війну проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він сказав під час 33-ї щорічної сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, яка проходить 4-8 липня 2026 року в Гаазі.

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Потрібна єдність

Так, за словами Єттена, надзвичайно важливо постійно пам’ятати про те, що Україна захищає не лише свою територію і своїх громадян. Вона захищає мир і безпеку на всьому континенті.

"Вона також захищає міжнародний правопорядок, заснований на правилах, включно з ОБСЄ та зобов’язаннями, які всі ми на себе взяли. Саме тому Нідерланди твердо підтримують Україну і продовжуватимуть це робити. Надзвичайно важливо, щоб ми всі зберігали єдність і не втрачали темпу у підтримці України та посиленні тиску на Росію, адже це вже довело свою ефективність", - зазначив він.

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Сигнал з Гааги до Москви

Крім того, Єттен закликав до єдності в межах ОБСЄ та інших міжнародних форматів.

"Нам потрібна європейська єдність на всіх рівнях, у тому числі в рамках ОБСЄ, щоб максимально посилити тиск на Путіна і змусити Росію припинити цю війну. Ми повинні показати Путіну, що єдиний шлях - це негайне припинення вогню та участь у змістовних переговорах щодо справедливого і тривалого миру. Я закликаю вас надіслати цей сильний сигнал з Гааги до Москви", - сказав він.

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Окремо прем'єр Нідерландів закликав Росію негайно звільнити трьох незаконно утримуваних співробітників ОБСЄ.