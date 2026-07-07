Украина передала ЕС список западных компонентов из российских ракет, - Свириденко
Украина передала Европейскому Союзу перечень западных компонентов, обнаруженных в российских ракетах после последних массированных атак. Киев призвал европейских партнеров усилить контроль за их экспортом и перекрыть пути обхода санкций.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по итогам встречи со специальным представителем ЕС по вопросам санкций Дэвидом О'Салливаном.
Премьер-министр подчеркнула, что Украина призывает ЕС не только усилить контроль за экспортом таких компонентов, но и более эффективно блокировать схемы обхода санкций через третьи страны. По ее словам, это необходимо для усиления экономического давления на государство-агрессора.
Украина ожидает новых санкций ЕС
Юлия Свириденко заявила, что Киев рассчитывает на скорейшее принятие 21-го пакета санкций Европейского Союза и начало работы над 22-м пакетом ограничений.
Она также призвала расширить персональные санкции в отношении лиц, причастных к российской агрессии, а также ввести дополнительные ограничения на экспорт российского сырья.
По словам премьер-министра, главной целью остается сокращение финансовых ресурсов, которые Россия использует для продолжения войны против Украины.
Отдельно Свириденко подчеркнула необходимость ужесточения санкций в отношении культурной и спортивной пропаганды России.
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