Украина передала ЕС список западных компонентов из российских ракет, - Свириденко

Украина передала Европейскому Союзу перечень западных компонентов, обнаруженных в российских ракетах после последних массированных атак. Киев призвал европейских партнеров усилить контроль за их экспортом и перекрыть пути обхода санкций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по итогам встречи со специальным представителем ЕС по вопросам санкций Дэвидом О'Салливаном.

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Премьер-министр подчеркнула, что Украина призывает ЕС не только усилить контроль за экспортом таких компонентов, но и более эффективно блокировать схемы обхода санкций через третьи страны. По ее словам, это необходимо для усиления экономического давления на государство-агрессора.

Украина ожидает новых санкций ЕС

Юлия Свириденко заявила, что Киев рассчитывает на скорейшее принятие 21-го пакета санкций Европейского Союза и начало работы над 22-м пакетом ограничений.

Она также призвала расширить персональные санкции в отношении лиц, причастных к российской агрессии, а также ввести дополнительные ограничения на экспорт российского сырья.

По словам премьер-министра, главной целью остается сокращение финансовых ресурсов, которые Россия использует для продолжения войны против Украины.

Отдельно Свириденко подчеркнула необходимость ужесточения санкций в отношении культурной и спортивной пропаганды России.

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