Україна передала ЄС список західних компонентів із російських ракет, - Свириденко
Україна передала Європейському Союзу перелік західних компонентів, виявлених у російських ракетах після останніх масованих атак. Київ закликав європейських партнерів посилити контроль за їхнім експортом і перекрити шляхи обходу санкцій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко за підсумками зустрічі зі спеціальним представником ЄС із питань санкцій Девідом О'Салліваном.
Прем'єр-міністр наголосила, що Україна закликає ЄС не лише посилити контроль за експортом таких компонентів, а й ефективніше блокувати схеми обходу санкцій через треті країни. За її словами, це необхідно для посилення економічного тиску на державу-агресора.
Україна очікує нових санкцій ЄС
Юлія Свириденко заявила, що Київ розраховує на якнайшвидше ухвалення 21-го пакета санкцій Європейського Союзу та початок роботи над 22-м пакетом обмежень.
Вона також закликала розширити персональні санкції проти осіб, причетних до російської агресії, а також запровадити додаткові обмеження на експорт російської сировини.
За словами прем'єр-міністра, головною метою залишається скорочення фінансових ресурсів, які Росія використовує для продовження війни проти України.
Окремо Свириденко наголосила на необхідності посилення санкцій щодо культурної та спортивної пропаганди Росії.
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