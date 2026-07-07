Україна передала ЄС список західних компонентів із російських ракет, - Свириденко

Україна передала Європейському Союзу перелік західних компонентів, виявлених у російських ракетах після останніх масованих атак. Київ закликав європейських партнерів посилити контроль за їхнім експортом і перекрити шляхи обходу санкцій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко за підсумками зустрічі зі спеціальним представником ЄС із питань санкцій Девідом О'Салліваном.

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Прем'єр-міністр наголосила, що Україна закликає ЄС не лише посилити контроль за експортом таких компонентів, а й ефективніше блокувати схеми обходу санкцій через треті країни. За її словами, це необхідно для посилення економічного тиску на державу-агресора.

Україна очікує нових санкцій ЄС

Юлія Свириденко заявила, що Київ розраховує на якнайшвидше ухвалення 21-го пакета санкцій Європейського Союзу та початок роботи над 22-м пакетом обмежень.

Вона також закликала розширити персональні санкції проти осіб, причетних до російської агресії, а також запровадити додаткові обмеження на експорт російської сировини.

За словами прем'єр-міністра, головною метою залишається скорочення фінансових ресурсів, які Росія використовує для продовження війни проти України.

Окремо Свириденко наголосила на необхідності посилення санкцій щодо культурної та спортивної пропаганди Росії.

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