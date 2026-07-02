У дронах і ракетах, якими РФ атакувала Україну, виявили 35 тисяч іноземних компонентів, - Власюк

У безпілотниках і ракетах, якими Росія вночі масовано атакувала Україну, виявили близько 35 тисяч іноземних компонентів. Йдеться про продукцію, яка потрапляє до російського військово-промислового комплексу через мережу посередників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив уповноважений Президента України із санкційної політики Владислав Власюк.

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За його словами, серед виявлених деталей – продукція світових виробників електроніки, зокрема Texas Instruments, Analog Devices, Intel, AMD, STMicroelectronics, Infineon, NXP, Murata, Bosch, Toshiba, Raspberry, а також китайських компаній.

"Цієї ночі Росія випустила по Україні сотні дронів і десятки ракет. За кожною такою атакою – не лише російський ВПК. У цих нічних дронах і ракетах – 35 тисяч іноземних компонентів", – наголосив Власюк.

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Компоненти потрапляють до Росії через посередників

За словами уповноваженого, йдеться переважно про продукцію подвійного або цивільного призначення, яку виготовляють підприємства в різних країнах світу. Згодом ці компоненти закуповують через мережі посередників, після чого вони опиняються на російських військових заводах.

Власюк зазначив, що Україна регулярно передає партнерам інформацію про виявлені компоненти, однак реакція окремих виробників і держав поки що залишається недостатньою.

"Якщо десятки тисяч ваших компонентів регулярно знаходять у російських ракетах і дронах, цього вже достатньо, щоб переглянути систему контролю, дистрибуції та роботи з ризиковими клієнтами", – підкреслив він.

Водночас посадовець визнав, що санкції та експортний контроль уже дають результат, адже частину компонентів Росія більше не може отримувати. Проте, за його словами, чинних обмежень поки недостатньо, щоб повністю перекрити постачання технологій для російського військово-промислового комплексу.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у ніч на 2 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак на Україну.

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