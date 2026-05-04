ГУР розкрило секрети нового російського дрона "Клин" зі штучним інтелектом

Російський дрон "Клин": ГУР показало 3D-модель і складові БпЛА

Українська розвідка оприлюднила дані про російський БпЛА "Клин", оснащений системою машинного зору, автозахопленням цілей та західними компонентами, 

ГУР МО України у розділі "Компоненти у зброї" порталу War&Sanctions оприлюднило інтерактивну 3D-модель баражуючого боєприпасу "Клин", а також детальну інформацію про його основні складові та компоненти.

Цей безпілотник, розроблений і виготовлений російським ТОВ "Робоавіа", має фюзеляж типу "дельта-крило" завдовжки 1,6 метра та розмах крил 1,9 метра.

Як силову установку у дроні використовують безколекторний електродвигун Scorpion F-4225-500KV V2 китайського виробництва, який живиться від двох сучасних полегшених акумуляторних батарей типу Li-AFB 6S.

Іноземні компоненти в БпЛА

Серед головних відмінностей безпілотника є використання технології машинного зору з можливістю автоматичного захоплення цілі, реалізованого на базі комп'ютерного модуля Nvidia Jetson TX2 (США). 

Як зазначають у розвідці, подібні рішення вже були ідентифіковані раніше в інших російських безпілотниках – V2U, Ланцет, Zala, а також російсько-іранській Герані-2 серії MS.

Як польотний контролер у БпЛА "Клин" використовується доступне комерційне рішення Cube Orange австралійського виробництва. Навігаційна система побудована на базі китайського модуля Holybro F9P із підтримкою режиму RTK (Real-Time Kinematic), що забезпечує підвищену точність позиціонування.

Зв’язок здійснюється через радіомодем LoRa, ключовим елементом якого є радіомодуль Ra-01H виробництва китайської компанії Ai-Thinker.

Крім того, інші електронні плати безпілотника містять компоненти виробництва США, Швейцарії, Тайваню та Південної Кореї.

"Клин" здатний нести кумулятивну або фугасну бойову частину вагою до 5 кг.

Однією з його характерних особливостей є розвинуте переднє керуюче оперення, яке дозволяє ефективніше коригувати курс під час заходу на ціль за різних кутів атаки та швидкостей.

За заявами противника, максимальна швидкість дрона під час атаки може сягати 300 км/год.

Також декларується існування двох модифікацій комплексу — морської та сухопутної. У морській версії система дистанційного підриву базується на радарі, тоді як у сухопутній використовується лідар.

Кац.апи настворювали в третіх країнах своїх фірм і через них в обхід санкцій купують
потрібні компоненти в потрібних кількостях...
Якби виробники або уряди хотіли це зупинити, вони б 100% знайшли спосіб.
Але ж гроші не пахнуть...
"...США, Швейцарії, Тайваню та Південної Кореї..." - ось хто ще наживається на крові українців...
працюємо
Ще кацапів і білосрашку забув туди включити!
Ці зрозуміло за замовчуванням винні...
Всі ці компоненти продаються на аліку та байду.
Серйозні підприємства-виробники повинні встановлювати кінцевих бенефіціарів своєї продукції в умовах майже третьої світової війни. А не продавати першому ліпшому дядьку на базарі...
І як завжи - набитий під зав'язку західними чіпами.
Військові таємниці,плани,секретні дані про "новинки" зброї і т.інш.---повинні знати ТІЛЬКИ ті особи,які відповідають,чи розробляють за відповіднні напрямки А так ,для піару---які ми круті і це знаємо. ПІАР,БРЕХНЯ, ПУСТЕ БАЗІКАННЯ----- ввійшло в широкі рамки всього успільства прихильникі 95 кварталу було тільки 43%,а так визлядає,що більше.Такі дані --для наших інженерів,для генштабу корисні.
Мали би вже скопіювати,запустити в серійне виробництво, відправити у війська.
Що з того, що лише розкрили секрет?
Почитай волання на кацапських форумах щодо нашого Марсіаніна. Ми у цьому плані попереду кацапів.
Треба розказати,що там...
Наші дрони мідл-страйку зі штучним інтелектом, які полюють в автоматичному режимі без зовнішнього керування на кацапську логістику. Майже безшумні, швидкі, РЕБ на них не працює.
