ГУР розкрило секрети нового російського дрона "Клин" зі штучним інтелектом

Українська розвідка оприлюднила дані про російський БпЛА "Клин", оснащений системою машинного зору, автозахопленням цілей та західними компонентами,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграм-каналі ГУР МО України.

ГУР МО України у розділі "Компоненти у зброї" порталу War&Sanctions оприлюднило інтерактивну 3D-модель баражуючого боєприпасу "Клин", а також детальну інформацію про його основні складові та компоненти.

Цей безпілотник, розроблений і виготовлений російським ТОВ "Робоавіа", має фюзеляж типу "дельта-крило" завдовжки 1,6 метра та розмах крил 1,9 метра.

Як силову установку у дроні використовують безколекторний електродвигун Scorpion F-4225-500KV V2 китайського виробництва, який живиться від двох сучасних полегшених акумуляторних батарей типу Li-AFB 6S.

Іноземні компоненти в БпЛА

Серед головних відмінностей безпілотника є використання технології машинного зору з можливістю автоматичного захоплення цілі, реалізованого на базі комп'ютерного модуля Nvidia Jetson TX2 (США).

Як зазначають у розвідці, подібні рішення вже були ідентифіковані раніше в інших російських безпілотниках – V2U, Ланцет, Zala, а також російсько-іранській Герані-2 серії MS.

Як польотний контролер у БпЛА "Клин" використовується доступне комерційне рішення Cube Orange австралійського виробництва. Навігаційна система побудована на базі китайського модуля Holybro F9P із підтримкою режиму RTK (Real-Time Kinematic), що забезпечує підвищену точність позиціонування.

Зв’язок здійснюється через радіомодем LoRa, ключовим елементом якого є радіомодуль Ra-01H виробництва китайської компанії Ai-Thinker.

Крім того, інші електронні плати безпілотника містять компоненти виробництва США, Швейцарії, Тайваню та Південної Кореї.

"Клин" здатний нести кумулятивну або фугасну бойову частину вагою до 5 кг.

Однією з його характерних особливостей є розвинуте переднє керуюче оперення, яке дозволяє ефективніше коригувати курс під час заходу на ціль за різних кутів атаки та швидкостей.

За заявами противника, максимальна швидкість дрона під час атаки може сягати 300 км/год.

Також декларується існування двох модифікацій комплексу — морської та сухопутної. У морській версії система дистанційного підриву базується на радарі, тоді як у сухопутній використовується лідар.

